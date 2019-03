La razón por la que Karol G abandonaría su carrera a los 34 años

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Hace unos días se conoció que la famosa cantante Karol G, prometida de Anuel AA, quiere tener cinco hijos, pero lo sorprendente no es solo eso, sino, que podría abandonar su carrera para dedicarse a su cuidado.



“Mi sueño más personal es ser mamá”, explicó la artista, pero también agregó que en seis años llegará la hora de tener un nuevo comienzo.



La reguetonera tiene 28 años, es decir que a los 34 podría poner fin a su carrera musical, o al menos eso es lo que dejó entrever.



La intérprete de ‘Mi cama’ aprovechó el estreno de su documental "Karol G: La Guerrera del Género" para ahondar en detalles íntimos sobre sus sueños como esposa.

“La gente dice que estoy loca, especialmente en mi casa, pero siempre he dicho que quiero cinco, tres niños y dos niñas, pero me conformaría con tres. Vengo de familia numerosa, entonces a mí el hecho de tener muchas personas alrededor, me encanta”, explicó.