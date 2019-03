Arranca la competencia en busca del Súper Papá 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con una asistencia masiva comenzó el Súper Papá 2019 que diario EL HERALDO organiza por noveno año.



En una jornada llena de diversión y grandes sorpresas, los padres e hijos disfrutan a través de las diferentes competencias organizadas.



El encuentro se realiza por primera vez en las instalaciones de Metromall en Tegucigalpa.



El evento comenzó con el desafío de “Papá responde”, en donde la cooperación entre los hijos y sus papás.



Es de resaltar que padres incluso llegaron de otros departamentos se han sumando de lleno a esta competencia.



El Súper Papá 2019 se realiza con el apoyo de Metrocinemas, Para grandes y Chicos, Café Rubio, Casio, Rock and pop, Copito, Remington, Rayobac, Equipos Industriales, El Titán, The Game Company y Go tv.