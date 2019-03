Prohíben a migrantes liberados por ICE esperar dentro de estaciones de autobuses

PHOENIX, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.- La empresa de autobuses Greyhound ya no permite que las autoridades de inmigración dejen a las familias inmigrantes dentro de las estaciones, lo que obliga a los inmigrantes recién liberados a esperar afuera hasta que consigan un boleto.



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, confirmó a The Associated Press el viernes que le habían pedido que dejar a los inmigrantes afuera en vez de adentro de las instalaciones.



El ICE ha dejado durante muchos años a inmigrantes dentro de estaciones de Greyhound, mayormente en Phoenix, tras dejarlos en libertad mientras esperan su próxima audiencia en corte, muchas veces por asilo. De las estaciones, viajan a sus destinos finales en Estados Unidos.

La portavoz de Greyhound, Crystal Booker, dijo que la empresa está experimentando un "aumento sin precedente de personas" en algunas terminales de autobuses y que los viajeros necesitan tener un boleto para abordar un autobús. Esta medida rige para todos, añadió.



"Nuestra prioridad es llevar a nuestros clientes a sus destinos de manera segura y eficiente", dijo Booker en un comunicado.



A los inmigrantes que son puestos en libertad por ICE generalmente no se les avisa de antemano que van a ser liberados, así que no pueden hacer arreglos de viaje sino hasta que llegan a la terminal. La mayoría de ellos tampoco tienen dinero y tienen que esperar que un pariente o una organización intercesora les compre un boleto.



Una gran cantidad de familias centroamericanas han viajado a Estados Unidos en los últimos meses, muchos de ellos en busca de asilo tras escapar de la violencia y la pobreza.



Solo en Arizona se procesó la liberación de unas 14,500 personas que llegaron como familias entre el 21 de diciembre del 2018 y el 5 de marzo, de acuerdo con el ICE.



La agencia federal depende de organizaciones voluntarias para que ayuden a las familias con arreglos de viaje y comida.



Afuera de la estación de Phoenix, unos 15 adultos y cinco niños esperaban el jueves en un área con sombra cerca del estacionamiento. Algunos de ellos dijeron que habían estado allí durante unas siete horas.