Bryan Róchez: "Sueño con ponerme la camiseta y ser alguien importante en Honduras"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El látigo más crudo del invierno recién acaba de azotar los pies de Madeira, este archipiélago atlántico de origen volcánico que al menos tiene un buen hondureño poniendo la H en el mapa futbolístico de la Liga Primeira a punta de goles: se trata de Bryan Róchez.



El delantero del humilde Nacional inscribirá hoy su nombre en la lista inaugural que desvelará Fabián Coito para la nueva Bicolor y sus ganas de llegar a Estados Unidos la otra semana le ha acelerado el ritmo, claro está. “Sueño con ponerme esa camiseta y ser alguien importante en la Selección. Gracias a Dios se dio la convocatoria y ya espero conocer al profesor”.



- ¿Cómo ves esta nueva camada de jugadores, hay para ilusionarnos con llegar a Qatar? - Sí, hay excelentes jugadores. La 23 que fue a Río de Janeiro hizo un gran torneo y sería bueno que fuera la base de la Mayor. En lo personal ahora solamente depende de uno el mantener nuestro nivel para estar siempre en la Selección.



La escalera perfecta...

En la voz de Bryan Róchez, Madeira es una ciudad “pequeña pero hermosa, cómoda para vivir”. Sobre todo si lo hace al lado de su esposa Ángela Lambertysu pequeño Jayden, quien está próximo a cumplir cinco años yaquien “le veo pinta de portero... ja, ja, ja”.



Con un año y medio de jugar en la tierra donde nació Cristiano Ronaldo, el exatacante e hincha a morir de Real España se ha acomodado perfecto a su nuevo estilo de vida: entiende el portugués y se defiende al hablarlo, conduce su propio auto desde que llegóyno parece extrañar las comidas de su pueblo consentido, Tornabé, en Tela. “Hay bastantes mariscos y eso me gusta”, admite el “35”.



- Bueno, imaginamos que la ciudad respira Cristiano Ronaldo, ¿no es así?

- Sí, acá está el hotel de CR7, su museo y precisamente el martes por la noche toda la ciudad se paralizó viendo el juego de la Juve (ante Atlético Madrid por la Champions), era un griterío tremendo cada vez que metía gol. Se sienten orgullosos de tener un jugador de esa calidad.



Todos somos nacional

El Clube Desportivo Nacional, el equipo que formó en sus divisiones menores a CR7, ocupa entonces un escalón abajo en la escala de prioridades pasionales del hincha local.



Hace un año fue campeón de la Segunda Liga con el aporte de seis goles del catracho y volvió a ocupar un sitio en la liga de privilegio, en donde ahora se roza con los poderosos Benfica, PortoySporting de Lisboa.



“El campeonato de la B fue muy importante para el club y para la ciudad. El equipo es de media tabla para abajo, pero hace un fútbol agradable, al míster Costinha le gusta tener la pelota y por ahora estamos afuera de la zona de descenso, aunque la tabla está apretada”, cuenta Róchez de esta organización que tiene 26 puntos después de 25 fechas disputadas y por ahora supera a Setúbal (25), Tondela (24) y Chaves (21) y Feirense (14), que serían los dos descendidos.



Brayan Riascos y Brayan Róchez son los únicos latinos del grupo. Los dos son delanteros y tienen una disputa sana por la titularidad. “Vivimos cerca y nos llevamos bien. Yo lucho por jugar y agradar al entrenador y apoyo al equipo desde donde me toque estar”, precisa el exariete de Orlando City y Atlanta United de la MLS que puede presumir de sus nueve dianas en la liga de oro portuguesa. “Por la magnitud del rival me quedo con el que le hice a Iker Casillas del Porto en el Dragao. Quedará marcado para toda mi vida, será una historia para contar... lastimosamente perdimos 3 a 1”, confiesa el killer.



- ¿Y en el ascenso con cuál te quedás, con qué gol? - Uno de cabeza que significó el gane contra Cova da Piedade. Mandaron un buen centro, amagué que iba al primer palo y definí a placer al segundo, agarré al portero a contrapié.



-Apropósito, Brayan, ¿cómo ves el nivel de Primeira y Segunda Liga de Portugal? - El nivel de Segunda es bueno, hay buenos jugadores, a tal grado que en la ventana de enero varios equipos de Primera ficharon futbolistas de la B. Y en Primera hay tres equipos que se despuntan del resto, así es.



- A todo esto contanos cómo es que llegás a Portugal. - Estando en Atlanta llegó un empresario portugués y me habló de esta posibilidad y le dije que se pusiera en contacto con mi representante; empecé a investigar más del club, de la ciudad y me gustó el proyecto. Aparte que en Atlanta United no tuve minutos y acá las cosas se arreglaron rápido.





- En la MLS compartiste grupo con Kaká. ¿En Portugal contra qué monstruos has jugado? - He jugado contra los tres grandes. Recuerdo enfrentar a Nani, que ahora se fue para Orlando City de la MLS; Bruno Fernandes y Sebastián Coates de Sporting; Jonás de Benfica; los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona de Porto.



- ¿Para qué está Róchez pensando en el futuro cercano? - Desde que vine acá dije que Nacional debía ser mi trampolín para llegar a un club más grande de Portugal o también de Europa. Gracias a Dios se me están dando las cosas y como te dije al inicio espero seguir por este camino para que se me abran nuevas chances.