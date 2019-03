Facebook revela la causa de su caída mundial

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- Facebook, cuya imagen ya está fuertemente golpeada, comenzó este jueves a restablecer su servicio después de una caída en gran parte del mundo que generó reacciones entre graciosas y de pánico, con usuarios tratando de recordar cómo se hacía para vivir sin esta red social y despotricando en internet... a través de otras redes.



Sobre las 5:00 de la tarde, 24 horas después de las primeras señales, Facebook dijo haber identificado el problema técnico y que la falla estaba en vías de resolución.



"Ayer (miércoles), debido a un cambio en la configuración de los servidores, muchas personas han tenido problemas para acceder a nuestras aplicaciones y servicios. Ahora hemos resuelto el problema y nuestros sistemas se están recuperando. Sentimos mucho las molestias ocasionadas y gracias por su paciencia", escribió Facebook en Twitter.



"¡Volvimos!", había tuiteado por su parte la cuenta oficial de Instagram, una de las plataformas operadas por el gigante de la tecnología, a las 05H41 GMT del jueves.



Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger comenzaron a registrar fallas el miércoles por la tarde, lo que provocó una catarata de quejas en el sitio downdetector.com, que monitorea problemas para acceder a sitios web, así como en la rival Twitter.



La compañía de California, que cuenta con mas de 2.000 millones de usuarios, reconoció la caída después de que muchos advirtieran en Twitter que no podían acceder a Facebook o que las funciones de la red social eran limitadas.



"Tenemos conocimiento de que algunos actualmente tienen problemas para acceder a las aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible", indicó el grupo en un tuit publicado en la tarde del miércoles.



En la apertura de la sesión de este jueves, la acción del gigante estadounidense cayó cerca de 2,5%. En torno a las 17H00 GMT perdía 1,64%.



La falla llega en medio de una tormenta en el seno del gigante de internet, que arreció el jueves con el anuncio de la salida de la compañía de dos altos ejecutivos, el jefe de producto de Facebook, Chris Cox, y el director de Whatsapp, Chris Daniels.



Cox aseguró en su página de Faebook que abandona la empresa con "gran tristeza" después de 13 años.



Aunque no dio ninguna explicación del por qué de su adiós, el exdirectivo dijo que el jefe de la red, Mark Zuckerberg, había fijado una nueva estrategia para pasar de ser "la plaza del pueblo digital" a centrarse en las interacciones privadas a menor escala.



Sobre Daniels, Zuckerberg aseguró que "ayudó a definir el modelo de negocio para que el servicio de mensajería avanzara", dijo Zuckerberg.



El jefe de Facebook anunció que la nueva directora de WhatsApp será Fidji Simo, anteriormente responsable de vídeo, juegos y monetización de la compañía.



- No es un ciberataque "DDos" -



"Deberían verse en el espejo y escucharse cómo suenan", escribió la usuaria Johanna en Downdetector. "Lo hacen ver como si fuera el fin del mundo porque no pueden estar en Facebook. Consíganse una vida real en lugar de una digital!!".



"Ya funciona por aquí... por ahora... Pero pronostico un baby boom en 9 meses. ¿Recuerdan ese día en el que FB se cayó y la gente se vio obligada a prestarle atención al otro?", bromeó otra usuaria registrada con el nombre Palmina D'Allesandro.



En Twitter abundaban los hashtags #facebookdown o #instagramdown en los que se leían mensajes entre quejosos e irónicos.



Poco después de reportadas las primeras quejas, Facebook había aclarado que la falla no estaba relacionada con un ciberataque tipo "DDos", es decir, "ataque de denegación de servicio", que ocurre cuando los servidores se ven abrumados por una avalancha inmanejable de demanda de conexiones.



En noviembre del año pasado, Facebook sufrió una caída que fue atribuida a un problema de servidor, mientras otra en septiembre se debió supuestamente a "problemas de red".



La ausencia de Facebook, en tanto, resultó beneficiosa para competidores de la red social como Twitter o el servicio de mensajería Telegram, que según su fundador Pavel Durov ganó 3 millones de usuarios en las últimas 24 horas.



- Investigación criminal -



Además de problemas internos, la red social se enfrenta a una investigación criminal sobre las prácticas de la red social de compartir la información de los usuarios con compañías sin que éstos estén al tanto, informó The New York Times.



Un gran jurado de Nueva York demandó información a al menos dos grandes fabricantes de smartphones sobre este tipo de acuerdos con Facebook, según el diario.



El manejo de Facebook de la información de sus usuarios quedó en el centro de la controversia después de que el año pasado admitiera que Cambridge Analytica, una empresa de consultoría política que trabajó para la campaña de 2016 de Donald Trump, utilizó una aplicación que supuestamente obtuvo datos privados de 87 millones de usuarios.



"Ya se ha reportado que hay investigaciones federales en curso, entre ellas del Departamento de Justicia", señaló un portavoz de Facebook ante una consulta de AFP.



"Como hemos dicho antes, estamos cooperando con los investigadores y tomándonos en serio estas investigaciones. Hemos dado testimonios públicos, contestamos preguntas, y prometimos que lo seguiremos haciendo", agregó.



Facebook anunció una serie de medidas para mejorar el manejo de la información, entre ellas eliminar la mayor parte de sus asociaciones de intercambio de datos con empresas externas.