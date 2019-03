"El Rey del Cachopo" envía carta a la mamá de Heydi Paz, la hondureña que apareció desmembrada en España

MADRID, ESPAÑA.- César Román Virueta, "El Rey del Cachopo", escribió una carta dedicada a la madre de la hondureña Heidi Paz Bulnes, con quien sostenía una relación en España, y cuyo cadáver fue encontrado desmembrado el pasado 13 de agosto dentro de un maletín.



"El Rey del Cachopo", quien guarda prisión desde hace dos meses y medio como principal sospechoso de haberle quitado la vida a Bulnes, de 25 años de edad, envió el escrito a quien fuera su suegra, asegurándole que no fue él el autor del crimen que conmocionó a España y a Honduras en agosto de 2018.



"Estimada Gloria, en estos dos meses y medio que llevo en prisión he pensado en escribirte muchas veces", comienza diciendo el empresario y chef, presunto asesino.



"No dejo de pensar cada día en el sufrimiento y el dolor que seguro estarás pasando. Me gustaría que esta pesadilla para todos no estuviera pasando", agrega el famoso experto en el arte culinario.

Pese a que todas las pruebas lo señalan, Román se declara inocente y dice sentirse como una víctima más. "Durante todo este tiempo se han dicho barbaridades sobre mí (...) yo, ni soy un monstruo, como algunas personas interesadas intentan presentarme, ni jamás hubiera hecho daño alguno a nuestra Heidi".



"No dejo de pensar en Heidi un solo día, y me despierto cada noche viendo sus preciosos ojos y su sonrisa. Sigo sin creerme que ya no está entre nosotros (...) No quiero parecerte insensible, ni desalmado, ni causarte más dolor, pero sigo creyendo firmemente que ese no es el cuerpo de Heidi", agrega, sembrando la duda en el caso.



"El autor de esa barbaridad es un profesional, además de un psicópata de una maldad infinita", expone "El Rey del Cachopo" en su carta.



"Tendré que contar muchas cosas que no quería y que seguramente no te gustaría oír", advierte en el manuscrito de tres páginas.



"Poco a poco se va demostrando que los indicios en los que la policía basa su acusación son meras suposiciones sin base, con el objetivo de hacerme parecer culpable: es él, y caso cerrado".



La captura

Román había desaparecido desde finales de julio y fue capturado por la policía de Zaragoza en noviembre. A este español de le señala por el crimen contra la hondureña de 25 años de edad.



La policía detalló que lo que había dentro de la maleta era el torso de una mujer, sin brazos, ni manos ni senos, con un polvo blanco encima, que era un acelerante para el proceso de descomposición.



Las autoridades se hicieron presente al lugar, luego que se registrara un incendio en la pieza del edificio propiedad de Román. Luego, los bomberos indicaron que el informe arrojó que el fuego fue provocado.



César Román ya tenía antecedentes penales por lesiones, estafa y violencia de género por quebrantamiento de condena.