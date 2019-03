Interrogan a dos astros del K-pop por escándalos sexuales

SEÚL, COREA DEL SUR.- La policía interrogó el jueves a dos astros del K-pop por escándalos sexuales conectados que han fascinado a Corea del Sur y llevado a ambos hombres a anunciar su retiro de la industria del espectáculo.



Seungri, un miembro del popular grupo Big Bang, hizo una pronunciada reverencia al llegar a una estación policial en Seúl frente a más de 100 periodistas. La policía dijo que estaba investigando acusaciones de que el cantante de 28 años intentó arreglar servicios sexuales ilegales para sus inversionistas de negocios.



"Una vez más inclino la cabeza y pido disculpas a la gente y otros que fueron lastimados", dijo Seungri antes de entrar a la comisaría. "Me someteré fielmente a una investigación y responderé con sinceridad" a las preguntas de la policía.



En Corea del Sur, las celebridades involucradas en escándalos a menudo emiten disculpas públicas aun cuando mantengan su inocencia. Seungri, cuyo verdadero nombre es Lee Seung-hyun, ha negado las acusaciones de soborno sexual, pero anunció su retiro el lunes.



Previamente el jueves, el astro del K-pop Jung Joon-young, de 29 años, se presentó en la comisaría para ser interrogado sobre alegaciones de que filmó en secreto encuentros sexuales que tuvo con distintas mujeres y luego compartió los videos con amigos y en grupos de chat privados.



"Lamento mucho haber causado preocupación a la gente y me someteré fielmente a una investigación", dijo Jung a reporteros. "Lo siento. Lo siento".



Jung admitió en un comunicado el miércoles que grabó los videos sin el consentimiento de las mujeres que aparecen en ellos. Se disculpó con las víctimas y con aquellos a quienes haya decepcionado y enfurecido. También dijo que se retiraba de la industria del espectáculo.



Reportes de prensa han dicho que Seungri estaba entre los hombres en un grupo de chat de Kakao Talk donde Jung publicó sus videos sexuales. La policía dijo que había varios chatrooms de Kakao Talk involucrados pero no dio detalles.



Los escándalos han sacado a la luz un lado oscuro de la floreciente y competitiva industria surcoreana del espectáculo. Las canciones de pop, dramas televisivos y películas surcoreanas son enormemente populares en Asia y más allá, pero los astros masculinos han enfrentado denuncias de abuso sexual y reportes indican que artistas y entrenadoras mujeres han sido obligadas a proporcionar servicios sexuales a individuos poderosos.



Muchas estrellas del K-pop son reclutadas por agencias de talento en la adolescencia, algunas aun siendo estudiantes de primaria, y a menudo duermen, comen y entrenan juntas antes de hacer su debut. También se han registrado algunos suicidios entre celebridades de la industria.



Big Bang ha sido una de las bandas más exitosas del K-pop desde su debut en el 2006, atrayendo una gran masa de seguidores fieles en Asia y el resto del mundo. La revista Forbes reportó en el 2016 que la agrupación tuvo ganancias de 44 millones de dólares el año previo.



Seungri ha estado involucrado en una diversidad de negocios que incluyen una franquicia de fideos ramen y una academia de baile, y le gustaba mostrar su estilo de vida de lujo.



Big Bang se encuentra en un receso temporal mientras sus cuatro integrantes completan dos años de servicio militar o alternativo, un requisito para todos los hombres físicamente capaces en Corea del Sur. Seungri tiene previsto iniciar su servicio militar el 25 de marzo.



Por ley, la investigación policial en curso no puede prevenir que Seungri se una al ejército a menos que lo arresten formalmente antes del 25 de marzo o el cantante solicite voluntariamente un atraso a su reclutamiento.