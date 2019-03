En los últimos cinco años se han cortado 400 árboles en la capital de Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la administración del alcalde Nasry Asfura se han cortado 400 árboles en la capital de Honduras.



Las razones que aduce el edil capitalino es que estos ejemplares no pudieron ser trasplantados debido a las condiciones en que se encontraban.



Asfura aseguró que se han trasplantado 2,500 árboles que se ubicaban en zonas en las que se han ejecutado obras.



Además detalló que en los últimos cinco años se han sembrado 2,000 árboles y resaltó el trabajo de reforestación en los viveros municipales.



Su reacción obedeció al total rechazo que ha tenido la orden de cortar 38 árboles en la mediana del bulevar San Juan Bosco por darle paso a una vía rápida vehicular.



“Cómo voy a engramar, a gastar miles de galones de agua cuando la gente está luchando por sobrevivir y comprar el barril a 35 lempiras”, expresó Asfura al intentar contestar las duras críticas de la población.



Se viene una ordenanza

El octavor regidor, Jorge Aldana, informó que presentará en la próxima reunión de la Corporación Municipal una propuesta de ordenanza.



“Vamos a realizar la lucha a lo interno de la Alcaldía, no podemos permitir que se siga destruyendo la naturaleza, estamos formulando la ordenanza para que sea coherente”, explicó Aldana.



El regidor anunció que está dispuesto a manifestarse en conjunto con los capitalinos para defender la naturaleza del Distrito Central.



Las muestras de malestar han persistido en la ciudad y grupos de jóvenes se han trasladado a las zonas taladas para exigir a la comuna que cese el corte de árboles.



“Más árbolitos y menos concretito”, “El concreto no se respira”, son algunas de las frases con las que se han manifestado los pobladores.

Acto seguido, sembraron pequeños pinos en la mediana, pero fueron removidos de inmediato por la Alcaldía. En su lugar, un vivero de adaptación fue instalado cerca de la zona y hay ejemplares de ficus.