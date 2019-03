A Motagua y Real España no les gustó el nombramiento de Saíd Martínez

TEGUCIGALPA:- Los presidentes del Real España y Motagua mostraron su malestar por el nombramiento del árbitro Saíd Martínez para el juego de esta noche en el Estadio Morazán.



Elías Burbara y Eduardo Atala reaccionaron en redes sociales totalmente en contra de la designación del matemático asegurando que ambos clubes han sido afectados cuando Saíd les pító.

Esto paso la ultima vez que SAID MARTINEZ nos pito un juego vs @MOTAGUAcom . Esperamos que hoy venga "sin hambre". @rcdespana (jornada 2 se invento penal en contra tambien) @FenafuthOrg @lnphonduras pic.twitter.com/HjNNr4VqPE



Burbara publicó un video en el que se observa un penal en un clásico Motagua-Real España mientras que Atala contestó esa publicación. Esta noche a las 7:00 PM, La Máquina y el Ciclón AZULse verán las caras en el estadio Morazán por la jornada 12 de la Liga Nacional.

Nos ponemos de acuerdo Elias y le pedimos a la comisión que Said no nos pite ningún partido, porque a @MOTAGUAcom nunca nos ha ido bien con el, pero lo mejor sería que no le metamos presión y que nos dediquemos a jugar y que gane el mejor.

Saludos https://t.co/Y4aWQNTGEr