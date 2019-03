EN VIVO: Barcelona golea 5-0 al Lyon y clasifica a cuartos de la Champions

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona jugará su pase a los cuartos de final de la Champions League ante el Lyon.



Todos los detalles del juego los podrás ver aquí



MIN 1: ¡Comenzó el partido!



MIN 2: Coutinho mandó centro a Luis Suárez que no pudo conectar. Atento el arquero de Lyon



MIN 3 : ¡Gran disparo de Messi! Lopes la mandó al tiro de esquina



MIN 7 : Como se esperaba el Barcelona no deja salir al Lyon de su propia área



MIN 8: Primer disparo de nDombele que pasó cerca de Ter Stegen



MIN 14: Falta de Marcelo para Luis Suárez en el medio campo



MIN 15: Penal! derrimban a Luis Suárez en el área. Se alista Messi



MIN 16: ¡Penalón de Messi! al estilo Panenka la metió



MIN 19: Casi empata el Lyon. Tiro de esquina



MIN 21: Terrible choque entre el arquero Lopes y Coutinho. Se detiene el partido



MIN 23: Lyon pone a calentar al arquero suplente



MIN 26: Lopes se resiste a salir del campo



MIN 28: Rakitic remata al arco tras un primer intento de Luis Suárez. Lopes está en buenas condiciones para continuar después de la lanzada



MIN 30: ¡Gol de Countihno! tras excelente pase de Luis Suárez en la frontal del área



MIN 32: Sale el arquero Lopes y entra Gordelin. Llora tras dejar el campo quien quedó mareado tras el encontronazo con Coutinho



MIN 36: Tras un error de la defensa del Lyon, Luis Suárez a punto de anotar el 3-0



MIN 45: Fuerte falta de Dembele sobre Jordi Alba. Tarjeta amarilla



MIN 45+6: ¡Finaliza el primer tiempo! Barcelona se va al descanso 2-0 ante el Lyon



MIN 45: ¡Arrancó el segundo tiempo!



MIN 53: El Lyon mejoró en el complemento. Se han acercado más en el arco contrario



MIN 56: Gran remate que sacó Ter Stegen. Tiro de esquina



MIN 57: Gol para el Lyon. El Var revisa la jugada



MIN 60: Tras revisión del VAR, ratifican el gol de Tousart



MIN 65: El Lyon se ha crecido después del gol. Quieren el empate



MIN 69 : Sale Coutinho y entra Dembelé para el Barcelona



MIN 72: Sale Menphis Depay y entra Taoré para el Lyon



MIN 73: Sale Arthur y entra Arturo Vidal para el Barcelona



MIN 76: Otro cambio para el Lyon, sale Mendy y entra Cornet



MIN 77: Gol de Leo Messi. Gran jugada dentro del área driblando a varios jugadores del equipo francés



MIN 80: Gerard Piqué anota el 4-1 para el Barcelona. Ya es paliza para el Lyon



MIN 82: Sale Sergi Roberto y entra Nelson Semedo para el Barcelona



MIN 85: Dembelé que recién ingresó al campo, anotó el 5-1 al Barcelona contra el Lyon



Previa

El torneo más importante de Europa volverá a tener acción este miércoles, cuando el Barcelona de Ernesto Valverde reciba al Lyon por los cuartos de final de la Champions League.



"Estamos preparados para hacer un buen partido, para empujar hacia la portería rival", afirmó el martes en rueda de prensa el técnico azulgrana.



Las estadísticas favorecen al equipo barcelonista, que en las siete ocasiones en que se ha enfrentado al Lyon, incluido el partido de ida, ha ganado cuatro encuentros y empatado tres, pero Valverde no se fía y el pasado fin de semana en su encuentro contra el penúltimo clasificado de la Liga, el Rayo Vallecano, aprovechó para hacer rotaciones.



Messi y Luis Suárez jugaron todo el encuentro, pero Arthur, Sergio Busquets o Rakitic, sólo lo hicieron unos minutos.



El duelo se jugará en el estado Camp Nou a las 2:00 de la tarde, hora de Honduras.



Alineaciones



Barcelona: Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, Lenglet, Jordi Alba y S. Roberto.



Lyon: Lopes, Marcelo, Dubois, Mendy, Danayer, nDombelé, Tousart, Traopé, Depay, Fekir, Dembele.