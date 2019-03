Suspenden servicio de mototaxis por extorsiones en cinco puntos de la capital de Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los conductores de cinco puntos de mototaxis que brindan el servicio de transporte en varias colonias del noreste de la capital paralizaron sus labores debido a amenazas a muerte por parte de las maras y pandillas.

De acuerdo con información recabada por EL HERALDO, les fue exigida la cantidad de 80,000 lempiras por parte de pandilleros de la colonia Estados Unidos, vinculados a la Pandilla 18.



Los puntos de mototaxis que no prestaron el servicio fueron los de la colonia 21 de Octubre, también el cercano al cuartel de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), donde está el destacamento de los TIGRES, además, el del mercado San Pablo, ubicado cerca de una empresa de embutidos, contiguo a este mercado y el de la colonia La Reforma.

Al parecer, si el dinero no era entregado, los antisociales amenazaron a los conductores con matar a uno de ellos si no se les cumplía su exigencia.



Además, se conoció que en esta semana, estos mismos puntos de mototaxis habían cancelado una fuerte suma de dinero a la Mara Salvatrucha, en concepto de extorsión, motivo por el cual no podrían cumplir con otro compromiso de esta cuantía.