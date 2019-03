Donald Trump tras accidente de Boeing 737: "Yo no quiero que Albert Einstein sea mi piloto"

WASHNGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que los aviones se han vuelto "demasiado complejos para volar", dos días después de que el accidente de un Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines mató a las 157 personas a bordo.



"Los aviones se están volviendo demasiado complejos para volar", tuiteó el mandatario.



"Ya no se necesitan pilotos, sino científicos informáticos del MIT", sostuvo irónicamente, en referencia al prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts.



"Lo veo todo el tiempo en varios productos. Siempre queriendo ir un paso innecesario más allá, cuando a menudo lo más viejo y simple es mejor", agregó.



Varios países, como Singapur y Australia, decidieron prohibir el paso de aviones 737 MAX 8 de Boeing por su espacio aéreo tras el segundo accidente mortal en cinco meses con uno de estos modelos.

Lea: Centroamérica empañada por la muerte de turistas extranjeros en los últimos seis meses



Mientras las causas del accidente de Ethiopian Airlines aún no se conocen, el de un avión de la indonesia Lion Air el 29 de octubre se centró en los sensores de ángulo de ataque (AOA), cuyo mal funcionamiento puede llevar a la computadora a bordo, en caso de una desconexión, a poner el avión en picada cuando debería enderezarlo.



"No sé ustedes, pero yo no quiero que Albert Einstein sea mi piloto", tuiteó Trump. "¡Quiero grandes profesionales que puedan tomar el control de su avión con facilidad y rapidez!".