Adolescente hondureña fue agredida sexualmente en México

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Una adolescente de 17 años de edad confirmó a los agentes fronterizos de Eagle Pass, Texas, que en varias ocasiones fue agredida sexualmente en México, durante su intento de llegar a los Estados Unidos.



La joven fue detenida por la Patrulla Fronteriza el 8 de marzo a eso de las 8:00 de la noche. En ese momento, la hondureña le reveló a los agentes que entre enero y febrero de 2019 fue agredida sexualmente.



Tras la declaración, las autoridades estadounidenses informaron sobre la situación a los consulados hondureños y mexicanos, que aún no se han pronunciado sobre el hecho.



"Los migrantes que deciden hacer el viaje para ingresar ilegalmente a los Estados Unidos se colocan a merced de contrabandistas que no tienen ningún respeto por la vida o la seguridad", dijo el agente de la Patrulla en Jefe del sector de del Río, Matthew J. Hudak.



"Desafortunadamente la historia de esta persona no es única", advirtó Hudak en el comunicado divulgado por la Patrulla Fronteriza de Eagle Pass, ciudad ubicada en el condado de Maverick, Texas.



Los entes de seguridad fronteriza hasta el momento no informaron cuál será el procedimiento legal que se le efectuará a la menor, que ingresó a EE UU bajo la categoría de menor no acompañado.

