Champions League: Barcelona sin margen para el error ante el Lyon en la vuelta de octavos

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona recibe el miércoles 13 de marzo al Lyon para la vuelta de octavos de final de la Champions League, en un partido abierto y sin margen para el error tras el 0-0 de la ida en Francia.



"Estamos preparados para hacer un buen partido, para empujar hacia la portería rival", afirmó este martes en rueda de prensa el técnico azulgrana Ernesto Valverde.



"Si generamos las mismas ocasiones que en la ida pasaremos seguros", confió el entrenador del Barcelona, que pide no confiarse.



Y es que las sorpresivas eliminaciones de Real Madrid ante el Ájax o la remontada del Manchester United ante el París SG invitan a no descuidarse, especialmente tras el resultado tan abierto de la ida, donde la falta de puntería volvió a lastrar al equipo azulgrana.



"Seguro que el equipo va a dar la cara y vamos a intentar pasar, pero adivino no soy", decía el lunes el lateral Jordi Alba, en el acto de su renovación hasta 2024 con el equipo azulgrana.



- Rotaciones -

Las estadísticas favorecen al equipo barcelonista, que en las siete ocasiones en que se ha enfrentado al Lyon, incluido el partido de ida, ha ganado cuatro encuentros y empatado tres, pero Valverde no se fía y el pasado fin de semana en su encuentro contra el penúltimo clasificado de la Liga, el Rayo Vallecano, aprovechó para hacer rotaciones.



Messi y Luis Suárez jugaron todo el encuentro, pero Arthur, Sergio Busquets o Rakitic, sólo lo hicieron unos minutos.



La peor noticia en este encuentro fue la lesión de Ousmane Dembelé, que sufrió una "pequeña elongación" y es seria duda para el crucial encuentro del miércoles en el Camp Nou.



"Vamos a ver cómo está", dijo Valverde este martes de su joven extremo francés, antes de afirmar que "si está bien podrá venir y si no tendremos que esperar otra oportunidad"



Enfrente estará un Lyon, tercero en el campeonato francés, que llega a este encuentro tras tropezar contra el Estrasburgo el pasado fin de semana en la liga francesa (2-2), pero que sólo ha perdido dos de sus últimos diez encuentros oficiales.



"El Barça es favorito, pero como hemos visto en los partidos de 'Champions' hay esperanza y podemos dejar aquí nuestra huella", dijo este martes en rueda de prensa la estrella Nabil Fekir.



- Jugar con confianza -

Suspendido en la ida, el corazón del juego del Lyon estará sin duda sobre el césped del Camp Nou, dispuesto a intentar dar la sorpresa.



Fekir "es una presencia muy importante para nosotros", dijo el técnico del Lyon, Bruno Genesio, que ve posibilidades para su equipo.



"Sabemos lo que nos espera, lo que va ser, tenemos delante a uno de los mejores equipos europeos, tenemos que afrontarlo con humildad pero confiando en nosotros, tenemos que darlo todo y a ver si nos podemos clasificar", aseguró.



El principal hándicap para el equipo galo es la lesión de su central brasileño Marcelo el fin de semana frente a Estrasburgo, cuya presencia ante el Barcelona, aunque fue convocado, parece poco probable y podría ser sustituido por Fernando Marçal.



"Después del entreno veremos si (Marcelo) está operativo o no", precisó Genesio.



En la ida, un ordenado Lyon, apoyado en la buena actuación de su portero Anthony Lopes logró contener al Barcelona y ahora confía en poder repetir la hazaña para intentar estar el viernes en el bombo de cuartos de final.



Equipos:



FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Luis Suárez, Coutinho (o Dembelé). Entrenador: Ernesto Valverde.



Lyon: Lopes - Dubois, Denayer, Marçal (o Marcelo), Mendy - Tousart, Ndombelé - Depay, Fekir, Aouar - Dembelé. entrenador: Bruno Genesio