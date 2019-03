Calculadora Deportiva: Carlos Gris, constructor de día y periodista de noche

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Algunas de las nuevas estructuras de concreto que ayudan a mitigar un poco el tráfico en la capital de Honduras tienen el visto bueno de uno de los tantos ingenieros que trabajan arduamente en la construcción de una nueva ciudad. Hablamos de Carlos Montoya Thumann, más conocido como Carlos Gris en el mundo del periodismo deportivo.



Más allá de la televisión y la radio, don Carlos -como algunos le dicen- ha forjado a través de los años una excelente imagen como persona, según lo describen algunos compañeros que han laborado con él muy cercanamente.



Carlos Ferrari, uno de los fundadores de Todo Deportes (del también director y propietario Mauricio Kawas) asegura que don Carlos Gris es un hombre extraordinario y muy temeroso de Dios, que donde quiera que se lo encuentra ratifica la lealtad de amigo que le ha brindado por más de 20 años.



Cierto día previo a la entrevista, llegamos a una conferencia de prensa que ofreció el entrenador de Honduras, Fabián Coito. Sin conocerlo ni sacarle una palabra, don Carlos llegó para dialogar con el nuevo estratega, pero mientras eso pasaba, colegas saludaban al también ingeniero con un sincero apretón de manos y n abrazo fraterno. Y me dije: "la entrevista estará muy amena en la Calculadora Deportiva".



Tras un rato, le fui a saludar y, como lo percibía, fue muy amable con mi saludo y sin intercambiar muchas palabras su sonrisa característica salió a relucir. Pero al intentar concertar una cita para la entrevista me dijo que de día era ingeniero y de noche estaba en deportes. Supuse algo de dificultad por su tiempo, sin embargo su amabilidad y la organización que él tiene de su agenda nos permitió disponer de un lapso durante las horas que es constructor.



Días después, el paso a desnivel de la salida hacia Valle de Ángeles fungió como nuestro estudio de grabación para la entrevista. Mientras esperábamos su llegada con el productor, nos admirábamos de cómo un hombre que es más conocido como periodista deportivo fuese capaz de dirigir una de las obras que más solución vial le han dado a la capital, siendo jefe del proyecto.

Carlos Gris mostrando la obra de la salida a Valle de Ángeles, una de los trabajos que ha dirigido como jefe de proyectos de pasos a desnivel en Tegucigalpa en una empresa de construcción. Foto: Eduard Rodríguez / EL HERALDO.





Don Carlos llegó muy puntual a la cita y comenzamos a dialogar sin ni siquiera encender el

celular para grabar, por lo que tuvimos que frenarlo para comenzar la conversación con la cámara. Obviamente queríamos saber desde cuándo trabaja en la construcción. "Desde que me gradué de ingeniero civil tuve que salir de Tegucigalpa a supervisar una obra", dijo Carlos Gris entre una leve sonrisa de satisfacción.



El paso a desnivel de Camosa, lugar donde han caído dos aviones en los últimos diez años -y no porque fuera una pista- fue otra de las obras en la que el ingeniero colaboró hace 25 años, sobre todo nos enfatizaba en el giro hacia la izquierda. El túnel de la Plaza Colón y el paso a desnivel del Divino Paraíso también son estructuras que tienen la firma y autorización de Carlos Gris.



Su tonalidad de voz y parecido físico daban a entrever que sus raíces no eran precisamente hondureñas. Su piel blanca, ojos claros y pelo castaño con algunas canas, pero sin perder su característico color rubio, nos adelantaba que su descendencia venía del Viejo Continente.



Su abuela Hertha, quien nació en Alemania y cuyo nombre se lo pusieron en honor al club Hertha de Berlín, fue la causante de que don Carlos adquiriera esos rasgos germánicos y genes deportivos.



Padre de cuatro hijos y con 63 años de edad, no solo se dedica a la construcción y a los deportes, además aparta tiempo para anunciar la palabra de Dios pues es fiel seguidor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por más de 40 años, donde es invitado para predicar a las escuelas y otras iglesias, sin duda algo que pocos saben.



Aprendió a narrar de forma empírica, con algunos manuales que mandaba a traer del extranjero, así fue tomando forma una de las voces que más prestigio han tenido la radio y la televisión nacional. Su famoso "erróóóóóó" se inmortalizó como un sello característico del comentarista deportivo.



Por varias décadas, la voz de Carlos Gris se ha ido quedando en los corazones y en las mentes de muchos fanáticos que disfrutan cada narración, pues su estilo de voz fuerte y bien trabajada, añorando a esos locutores históricos de los años 70, todavía sobrevive en un mundo que va dejando en el camino a todo aquel que se oponga a las nuevas tendencias de información y narración en el mundo entero.