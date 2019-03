Alexander Soriano, el capo que se ganó al pueblo de El Paraíso, Copán  

Redacción

EL PARAÍSO, COPÁN. -Mientras la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) quiere al exalcalde Amílcar Alexander Ardón Soriano para enjuiciarlo por narcotráfico, su pueblo también lo reclama porque lo considera como un Robin Hood que mejoró la imagen del municipio y le entregó su corazón a los pobres.

Entre Ardón y el forajido inglés de la época medieval hay diferencia en tiempo y forma, pero coinciden en que ambos actuaron al margen de la ley.

Por el momento nadie sabe dónde está escondido, pero el exedil de 43 años de edad es idolatrado por casi todo un pueblo, al que no le importa cómo él acumuló su fortuna sino que valora más lo que hizo por la comunidad y las personas desde que asumió el cargo de alcalde en enero de 2006.

En este lugar para preguntar sobre Ardón, más conocido como “Chande”, se requiere de mucho tacto, la gente está alerta y recelosa. Cuando un lugareño platica con un desconocido, otros se acercan a escuchar. Casi nadie habla mal de él.

“Chande” nació el 25 noviembre de 1975 en el seno de unos padres pobres, pero laboriosos. Creció trabajando en el campo como jornalero, chapeaba potreros como cualquier peón, sembraba milpas en unos terrenos de su padre, posteriormente se dedicó a la compra y venta de ganado.

Él tiene otros tres hermanos, pero paradójicamente el que se convirtió en ingeniero es el más pobre de los cuatro. “Es que al ingeniero el pensamiento no le ayuda”, dijo una persona que conoce a la familia. “Es que las letras no quitan tonteras”, remató otra.

¿Desde cuándo ustedes comenzaron a ver la prosperidad de Alexander?, se les consultó y la respuesta de una señora fue: “desde que entró de alcalde él se fue levantando, pero es normal, por la ayuda que le mandaba el gobierno, recuerde que él es cachureco. Si él ha ayudado es porque el gobierno manda, porque solo de su bolsa no va a sacar tanta ayuda”.

De interés: El Paraíso, la tierra de 'los Señores' donde impera colusión de lo ilegal con lo legal

De peón a alcalde

A comienzos del 2000, el vertiginoso crecimiento económico de “Chande” empezó a llamar la atención, pero aquel acelerado progreso luego se volvió un tema árido e incuestionable. Con los meses, el Partido Nacional lo lanzó como candidato a la Alcaldía para las elecciones generales de noviembre de 2005 y obtuvo un triunfo “arrollador”.

Tras jurar al cargo, Ardón comenzó a esculpir su nombre y su imagen en la historia de este pueblo. Con su séquito de regidores y la ayuda de otras personas con poder económico en la zona inició una serie de obras que comenzaron a darle un toque distintivo al municipio que como muchos del occidente había permanecido olvidado por los gobiernos centrales.

Su gestión al frente de la municipalidad llevó a que los paraiseños en noviembre de 2009 lo reeligieran para un segundo período (2010-2014).

} Un proyecto de casas para los pobres lleva el nombre de Merlin, la esposa de Ardón.

Las huellas de su labor edilicia están ahí visibles: un presentable edificio municipal, una moderna y acondicionada casa hogar llamada Mi pequeño Paraíso, donde se cuidan los hijos de las madres solteras mientras ellas trabajan. Asimismo, una colonia de 24 casas para familias pobres, la mayoría construidas por la Alcaldía. La fila de viviendas lleva el nombre de colonia Merlin, en honor a la esposa de “Chande”, ya que ella donó el terreno.

De igual manera el mercado municipal edificado en su período como alcalde, lleva el nombre de Alexander. Estas obras en materia de infraestructura fueron reforzadas dando apoyo económico a la personas más pobres, utilizando para ello el dinero de su cartera y los recursos de procedencia gubernamental.

“La gente quiere a ‘Chande’. Si fuera otra persona que estuviera en ese problema (acusado por Estados Unidos), no se metiera. Él se ha portado muy bien y por eso la gente se aflige. Él ha sido un padre para todo el municipio. Ahora para los niños no se hable, los útiles, los uniformes, mochilas, becas, juguetes”, dijo una anciana.

“Mire que un día se me acercó un muchacho y me dijo aquí le manda este quintal de maíz porque ahorita está tremenda la situación. Don Alexander me mandó un saco de carga casi lleno. Él es único... como él jamás, como él no hay otro, se lo hablamos a cara levantada, por eso todo mundo siente lo que le está pasando. Tenemos confianza en el Señor (Dios) que va a regresar”.

Es notorio que este hombre a punta de trabajo, ya sea con recursos lícitos o ilícitos, levantó su imagen, se ganó la simpatía de la gente y le dio a su pueblo reconocimiento, dinamismo comercial, y, por otro lado, también mala fama.

También: Una fortificada economía mueve el diario vivir de El Paraíso, Copán

Poder

Con los años, Ardón llegó a convertirse en el hombre más poderoso del municipio. No solo en lo económico, sino también políticamente. Dicen que nunca perdió la humildad. Su poder al frente de la Alcaldía continúa intacto. A pesar de que dejó el cargo en el 2014 la gente lo sigue considerando todavía el alcalde y dicen que los sucesores Leonel Leiva (2014-2018) y Adonías Morales (2018-2022) solamente son su mano derecha.

“Mire, el alcalde que ha estado últimamente aquí ha invertido, como él ha sido un hombre de dinero no tiene necesidad de comerle un peso al pueblo, él no tiene necesidad de eso. Él más bien suelta de su bolsa”, dijo un entrevistado.

¿Está hablando de don Adonías?, se le preguntó y su respuesta fue: “No, de don Alex. Él ha hecho proyectos exageradamente, pero como le digo, lamentablemente vivimos en un país desgraciado”.

Y al responder sobre el trabajo de don Adonías dijo: “pues como ellos son la mano derecha del mero jefe (Alexander). Alcalde como don Alex no va a tener jamás la historia de este pueblo, jamás de los jamases, un hombre de respeto, un hombre dado a la gente, un hombre... ¡bueno! Como alcalde respondió lo mejor que pudo”.

Y al contestar sobre dónde estaría oculto, el hombre expresó: “Ahorita no se sabe nada de él. En el pueblo no creo que esté, por el problema que ha tenido”.

De una docena de personas con quien EL HERALDO platicó y entrevistó solo dos tuvieron reservas al referirse al exalcalde. Un sexagenario, vinculado al protestantismo, luego de una carcajada dijo: “más o menos, ni bueno ni malo”, al responder sobre como calificaba a “Chande”.

“En el trabajo que él hizo nosotros no podemos ver solo su parte negativa, lo positivo también. No le voy hablar de lo negativo; de lo positivo es que sí el señor ayudó a las comunidades. Como ser humano tuvo errores”.

¿Cómo cuáles?, se le preguntó esperando una respuesta contundente, pero astutamente respondió: “de repente el error más grande que nosotros cometemos es no buscar la dirección de Dios, porque buscando la dirección de Dios nunca vamos a fracasar de ninguna manera porque nos dice que él es la luz, y cuando tenemos luz no andamos en tinieblas”.

Por otro lado, un ama de casa que regresaba de su trabajo fue la única que aseguró que Ardón solo ayudaba a los nacionalistas y se olvidaba de los que le habían negado el voto.

Como sea, “Chande” y el poder que adquirió terminarán frente la implacable justicia estadounidense, y gran parte de su imperio pasará a manos del Estado. Pero hay algo que no podrán quitarle, y es el hecho de ser el supuesto narco más querido en el occidente del país, donde sus huellas perdurarán por mucho tiempo.

Además: Un vistazo profundo a El Paraíso, Copán, el rincón hondureño golpeado por el narcotráfico y el poder político