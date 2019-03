A juicio periodista César Silva por agresión a Marcos Porras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un Juzgado de Paz elevó a juicio oral y público la causa instruida contra el periodista César Silva, acusado de agresiones contra un ciudadano de origen venezolano.

La determinación judicial se dio luego que el querellante Marcos Porras y el comunicador social no llegaron a una conciliación.

El juicio se desarrollará el 21 de marzo a las 9:00 de la mañana.

“Vamos a demostrar los hechos de que nuestro representado, el señor Marcos Porras fue objeto de un atentado físico contra su persona”, manifestó Leonel Núñez, abogado de Porras.

De su lado, César Silva aseveró que “hemos expresado que en el fragor de la situación se generó ese impasse desafortunado, he admitido que no es correcto, pero que no fue un golpe sino un rozón”.

El comunicador agredió al ciudadano venezolano el 25 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Toncontín.