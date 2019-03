Honduras: Pasajeros de taxis en la capital sufren hasta tres asaltos al año

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante un año, uno de cada dos pasajeros (un poco más del 50%) fue asaltado dos o más veces en los buses de la capital. Esas son las principales estadísticas que revelan las cifras del "Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela", elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2012. (Última actualización).

La ola de delincuencia también afectó a las personas que abordan los taxis capitalinos. Cuatro de cada diez pasajeros (el 41%) reveló haberse convertido en víctima de los malhechores, al menos dos o más veces en un año.

El informe, que consta de 357 páginas, detalla que a los encuestados se les consultó: "¿cuántas veces ha sido asaltado en los últimos 12 meses?".

De los que se movilizan en buses y rapiditos, el 48 % respondió que sufrió asaltos una vez en 12 meses; el 31 % dos veces, el 11% tres veces y el 10% más de tres veces.



A los usuarios de los taxis se les hizo la misma consulta y las respuestas evidenciaron que el 59% fue víctima de un atraco al menos una vez, el 32% dos veces, el 6% en tres ocasiones y el 3% respondió que más de tres veces.



El informe también expone la percepción de seguridad de los encuestados. El 80% declaró tener una percepción negativa a bordo de un bus y el 45% lo califica como muy mala.

Sobre el grado de inseguridad percibido en el interior de las unidades de transporte, el 57% lo calificó como inseguro y el 23% muy inseguro.

Vea: ¿Cuáles son las tarifas del taxi, autobús, Uber y metro en Centroamérica?



Testimonio de víctimas

Débora, una joven estudiante que fue asaltada en dos ocasiones, narró a EL HERALDO que los delincuentes le quitaron su mochila, libros y reloj mientras se conducía a la máxima casa de estudios en un bus rapidito.



"(El asaltante) me colocó una pistola en el nuca y me dijo: 'Dame todo lo que andás'", detalló.



Al final no decidió interponer la denuncia por falta de tiempo y por la desconfianza en las autoridades.

La misma historia de pánico vivió Carolina Varela después de abordar un taxi en las cercanías de la colonia Kennedy.

"Un hombre se subió al taxi. Iba bien vestido y sacándole plática al conductor. De repente sacó un arma y le dijo que se desviara del trayecto. Al final me quitó a mí y mi amiga los celulares que llevábamos en la cartera. Al transportista le llevó todo el dinero que había recolectado en el día", contó.

Carolina vio con buenos ojos las acciones emprendidas este lunes, sin embargo, señaló que deben hacerse operativos más amplios y no solo enfocarse en unas pocas zonas de la capital.



Estrategia para combatir la delincuencia

Para combatir de frente la inseguridad, el gobierno hondureño creó la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU).

¿Cómo funcionará? 500 agentes vigilarán las rutas del transporte urbano cuyas unidades cuenten con un botón de pánico. Cuando la alarma sea activada, las unidades motorizadas se trasladarán al sitio de inmediato.

El número habilitado para realizar las denuncias será siempre a través del Sistema de Emergencias 911.