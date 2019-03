Carlos Restrepo: "Ellos pagan su boleto y tienen derecho a reclamar"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Real España abrió las puertas a los medios este lunes luego de haber triunfado al Vida, el pasado domingo en La Ceiba, donde el técnico colombiano Carlos Restrepo recordó el día que le interrumpieron en plena conferencia y negó querer irse del país.



Además se refirió a la pérdida del Motagua ante Real de Minas, razón por la que cree que vendrá con sus jugadores descansados y con más ganas de triunfar.



Triunfo ante el Vida

"El triunfo es importante, nos ayuda en lo emocional, es lo que necesita el grupo para encaminar el trabajo, teníamos cuatro juegos sin poder hacerlo".



¿En qué cambió?

"Hemos tenido buenos partidos, hay uno en el que ha habido más opciones y de pronto no hemos tenido suerte, lo que buscamos es más regulación, no cambiar los conceptos, cuando perdemos la confianza se van desapareciendo".



¿Que se juega ante Motagua?

"Los primeros lugares, la posibilidad de seguir siendo una opción, de ganar podremos cerrar en un tercer o segundo lugar, los tres puntos ante Motagua pueden ser definitivos hacia el objetivo".



Problema con aficionados

"Lo he visto como algo normal del fútbol, no es primera vez que se vive que la gente esté descontenta, hacemos todo lo posible para ganar, luego está el tema de seguridad y es ahí donde el club debe de estar atento para que ningún miembro pueda tener un conveniente y los reclamos lo veo normal, ellos pagan su boleto y tienen derecho a reclamar, vamos a ir al estadio de querer hacer un juego y de ganar".



Juego del miércoles

"Nosotros jugamos con una necesidad diferente a Motagua, debíamos ganar en La Ceiba, ellos lo hicieron diferente, se sintieron cómodos y por eso hizo una rotación, van a venir con gente fresca y nosotros esperamos recuperar el grupo".



Caída de Motagua ante Real de Minas

"Motagua va a querer venir a revertir el último resultado que no fue positivo para ellos, tienen nómina para ello".



Inseguridad en el estadio

"Hablamos en lo interno de tener cuidado, una seguridad para todos, jugadores, cuerpo técnico, en cualquier parte del mundo es así".



¿Se quería ir del país?

"No, para nada, no conozco Roatán, el día que termine con Real España, salgo y me voy a conocer".