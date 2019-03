Sospechoso de muerte de policía queda en detención judicial pero por robo de vehículo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con detención judicial quedó German Valenzuela Flores, pero no por estar involucrado en la muerte del policía Gredis Arsubi Bardales Meza, sino por robo de vehículo.



El sospechoso (45) había sido detenido el fin de semana pasado en la aldea La Ensenada, Santa Bárbara, como posible responsable de la muerte del agente.



Las autoridades indicaron que al momento de la captura Valenzuela Flores portaba un iPhone y un teléfono celular que pertenecían al sub inspector de la Policía, quien fue encontrado en estado de descomposición en Siguatepeque, después de desaparecer el pasado viernes 1 de marzo.



Asimismo, le decomisaron un vehículo, pero las autoridades no dijeron si pertenecía al sospechoso o si estaba vinculado al crimen del agente.

Tras reportarse la desaparición del policía, las autoridades indicaron que se transportaba en un vehículo tipo turismo, color gris, sin placas, sin embargo, no detallaron que fuera el mismo que conducía el detenido.

Valenzuela Flores también enfrentaba cargos por violación, en perjuicio de una menor de edad.