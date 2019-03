Dictan detención judicial a excomisionado Ambrosio Maradiaga, acusado de lavado de activos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional decretó este lunes la medida de detención judicial contra el excomisionado de la Policía Nacional, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, acusado del delito de lavado de activos.



El exoficial fue remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras espera el desarrollo de la audiencia inicial que se realizará el jueves 13 de marzo a las 9:00 de la mañana. La defensa de Maradiaga Ordóñez informó que solicitará que lo envíen al Primer Batallón de Infantería, por motivos de seguridad.

"Yo soy inocente"

Tras la primera audiencia, Maradiaga Ordóñez aseveró que tiene en su poder un finiquito del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), documento que lo exonera de toda responsabilidad penal.



"Yo no he tomado un cinco de nadie, yo mismo solicité estas investigaciones, por lo tanto mi conciencia está tranquila. Que sea lo que el Señor determine", dijo al conocer la medida que dictó el juez.



Ante decenas de medios de comunicación, agregó que "se someterá a la ley" y que "jamás estuvo en un lugar en donde se manejara un mínimo presupuesto" como para determinar que tomó algo que no era suyo.



Sobre el patrimonio no justificado de seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil ciento trece lempiras y tres centavos (L6,855,113.93), que reflejó un análisis financiero en sus cuentas bancarias, argumentó que "tiene lo necesario que una persona honrada puede tener".

"Desde que nací mis abuelos me hicieron un fierro, teníamos ganado y fincas de café. A eso me he dedicado a trabajar siempre", manifestó.

Captura

La detención de Ambrosio Maradiaga Ordóñez ocurrió la noche del sábado 9 de marzo en una hacienda localizada en Guaimaca.



La audiencia de declaración de imputado se realizó los días domingo 10 y lunes 12 de marzo.

El exoficial llegó esposado de manos hasta los tribunales de la capital.



Las investigaciones señalan que Maradiaga Ordóñez presentó una incongruencia patrimonial en un período de siete años (2007-2014).