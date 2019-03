Acusan a Alex Rodríguez de engañar a Jennifer López tras haberse comprometido

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El exbeisbolista José Canseco aseguró en redes sociales que Alex Rodríguez, el prometido de Jennifer López, la engaña con su exesposa.



Fue a través de Twitter que el pelotero retirado escribió mensajes sobre el engaño y que JLo no se daba cuenta lo que le estaba haciendo su futuro esposo.



"Viendo World of Dance veo a JLo enviarle mensajes a Alex Rodríguez, ¿sabrá que él la engaña con mi exesposa Jessica? Pobre chica, no tiene idea quién es él realmente", fue el primer post del jugador cubano americano.



Agregó: "Yo estaba ahí hace unos meses cuando él la llamó a su celular".

Seguidamente escribió: "Alex Rodríguez deja de ser un pedazo de mi.... deja de engañar a Jennifer López".



Asimismo, retó a Rodríguez a irse a los puños cuando quisiera.



Alex y Jennifer se comprometieron el sábado 9 de marzo durante unas vacaciones en Las Bahamas. La pareja compartió una fotografía de la enorme sortija de compromiso.



Los futuros esposos tienen una relación desde hace dos años. Este sería el quinto compromiso para la cantante y el segundo del exjugador de Béisbol.