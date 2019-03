¿Cómo se jugará la jornada 12 del Clausura en la liga hondureña?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Real España vs Motagua y Olimpia vs Marathón son los dos platillos fuertes que nos prepara la jornada 12 del Clausura 2018-19 de la Liga Nacional de Honduras.



Esta es una jornada de clásicos en la que sampedranos miden fuerzas con capitalinos, en busca de mantenerse en las primeras posiciones.



Marathón es el líder del torneo. El Monstruo, que llegó a 27 puntos, visitará a Olimpia el jueves a las 7:00 de la noche en el Nacional.



Real España, por su parte, recibirá a Motagua, que llega golpeado tras caer en casa ante Real de Minas. El partido será a las 7:00 de la noche este miércoles 13 de marzo en el estadio Morazán.



Los Lobos de la UPNFM enfrentarán al CD Vida el sábado a las 6:00 de la tarde en el estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.



El otro duelo será el que ponga frente a frente a Real de Minas vs Juticalpa. Este partido será el domingo a las 3:00 de la tarde en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.



Cierra la jornada el partido entre Platense y Honduras Progreso, este domingo a las 4:00 de la tarde en el Excélsior de Puerto Cortés.



Aquí los detalles de los partidos:

Real España vs Motagua - miércoles 7:00 PM - Estadio Morazán

Olimpia vs Marathón - jueves 7:00 PM - Estadio Nacional

Lobos UPNFM vs Vida - sábado 6:00 PM - Estadio Emilio Williams

Real de Minas vs Juticalpa - domingo 3:00 PM - Estadio Marcelo Tinoco

Platense vs Honduras Progreso - domingo 4:00 PM - Estadio Excélsior.