Alex Rodríguez a JLo: "Me alegro de no tener que esperar 16 años para este sí"

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El exbeisbolista de los Yankees de New York, Alex Rodríguez, le propuso matrimonio a su pareja Jennifer Lopez, con quien lleva dos años de relación.



La noticia se conoció luego que la intérprete de "Dance Again" compartió una fotografía del anillo que le regaló el famoso deportista, de 43 años de edad.



Pero, ¿cuál fue la reacción de Rodríguez tras conocer la respuesta de JLo?, él mismo lo confesó a través de su cuenta oficial de Twitter.



"Me alegro de no tener que esperar 16 años para este sí", escribió el boricua, compatriota de su futura esposa, tras responder a varios de los mensajes en los que le enviaron felicitaciones por este nuevo paso en su vida.



JLo y Alex Rodríguez sostienen una relación desde abril de 2017.



Lopez es mayor seis años que su futuro esposo. La cantante tiene 49 años de edad y este sería su cuarto matrimonio.

