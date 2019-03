Juticalpa empató 0-0 ante Lobos UPNFM en el Juan Ramón Breve

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El estadio Juan Ramón Breve de Juticalpa recibió uno de los duelos más interesantes en la jornada once del torneo de Clausura.



Wilmer Cruz, entrenador del Juticalpa, manifestó días antes que el descenso no es un tema que le preocupa, pues dijo que su compromiso es armar un mejor equipo.



El equipo Canechero pudo haber sacado los tres puntos, pero el juez anuló un gol del colombiano Javier Estupiñan por una supuesta posición adelantada.



Para el equipo universitario hubiera representado acariciar los primeros lugares y de ser posible quedar en segundo lugar del torneo.



Cabe mencionar que el Juticalpa no ha podido ganarle a los Lobos UPNFM desde el 2017, dominando la serie entre ambos equipos.



Alineaciones:



Juticalpa: West, Colón, Techera, Escalante, Morazán, Barrios, Salas, Ocampo, Lanza, Estupiñan, Cruz.



Lobos: Valladares, Medina, Osorio, Yánez, Moncada, Meléndez, Sauceda, Vázquez, Jahaziel, Guity, Castillo.