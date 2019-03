Los fracasos matrimoniales de Jennifer López

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- ¿Será la cuarta y no la tercera la vencida? La cantante y bailarina Jennifer López se dará una nueva oportunidad de llegar al altar con el "hombre de sus sueños". López y Alex Rodríguez se comprometieron tras dos años de noviazgo.



A lo largo de su vida, López ha tenido varios fracasos amorosos, ha estado comprometida en cinco ocasiones, pero solo tres veces ha llegado a decir el "Sí, acepto". Alex se convertiría en su cuarto esposo.

¿Una fiel creyente en el amor?

La cantante se casó por primera vez cuando era muy joven e iniciaba su carrera artística. Ojani Noa la llevó al altar en 1997, pero no todo fue color de rosa y un año después decidieron separarse.



Cuatro años después, JLo le dio una nueva oportunidad al amor tras conocer a Chris Judd, un bailarín con quien contrajo matrimonio en octubre de 2001 en una celebración muy íntima. Sin embargo, y para mala suerte de la también actriz, esta unión no duró más de ocho meses.



López nunca descartó que encontraría el amor de su vida en cualquier momento, fue en ese instante que apareció el actor Ben Affleck. La pareja se convirtió en la más famosa de la farándula, parecían muy estables. Un año después de darse paso en el amor la pareja se comprometió, pero nunca llegaron al altar. Se dice que Affleck terminó la relación cinco días antes de la boda.



Semanas después de haber quedado "vestida y alborotada" para su boda comenzó a salir con su amigo Marc Anthony, con quien se casó en una ceremonia privada en junio de 2004. Años después Anthony y López se convirtieron en papás de gemelos. Siete años más tarde de haberse jurado amor eterno la pareja decidió poner fin a su matrimonio en los mejores términos posibles.



Actualmente, y siete años después de haber estado casada, "Jenny from the block" ha decidido darse un nuevo chance en el amor con el dominicano Alex Rodríguez, con quien sostiene una relación desde hace dos años.



La pareja compartió en sus redes sociales una fotografía que mostraba la enorme sortija que le dio durante unas vacaciones por las Bahamas.



A diferencia de su prometida, esta sería la segunda ocasión que Alex llegaría al altar.