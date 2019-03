Hincha entra en la cancha y agrede al capitán del Aston Villa

BIRMINGHAM, INGLATERRA.- Un hincha entró en la cancha el domingo y le propinó un puñetazo a Jack Grealish, capitán del Aston Villa, durante el derbi ante el Birmingham City.



La agresión ocurrió cuando habían transcurrido menos de 10 minutos del encuentro de la segunda división, en el centro de Inglaterra. El volante Grealish se encontraba en el área penal del Birmingham cuando el fanático se le acercó por la espalda y le lanzó el puñetazo, que lo impactó en un costado de la cabeza.



“Yo caminaba para colocarme en mi posición y sólo sentí un golpe a un lado de la cara”, relató Grealish. “Evidentemente que hay rivalidad y cosas así en el fútbol, pero no creo que haya lugar para esto”.



El intruso fue sometido rápidamente por un empleado de seguridad del estadio, mientras varios jugadores del Villa llegaban para confrontarlo. Fue retirado de la cancha por la policía, que lo arrestó.



Sin embargo, el hincha se dio tiempo todavía de lanzar besos al público.



“Nos disculpamos con Jack y con todos en el Aston Villa Football Club”, indicó el Birmingham en un comunicado. “Lo que ocurrió no debe existir en el fútbol ni en la sociedad. Jack es un tipo de Birmingham, y sin importar el club que defienda, no debería haber sido expuesto a esto. No hay excusas”.



Grealish tuvo la revancha ideal, al anotar en el segundo tiempo para que el Villa se impusiera por 1-0. Sin embargo, fue amonestado por saltar hacia el graderío para celebrar con los hinchas del club visitante.



“Sólo traté de hacer mi trabajo”, dijo Grealish. “Anotar el gol del triunfo fue increíble, después de lo que ocurrió en el primer tiempo”.



La Liga Inglesa de Fútbol emitió su “condena a las acciones insensatas” del sujeto que agredió a Grealish.



“Es una situación que ningún jugador debería enfrentar jamás”, indicó la Liga en un comunicado. “En todas las circunstancias, la cancha es para los jugadores, no para los hinchas. Quienes practican este deporte deben tener la capacidad de hacerlo con seguridad, sabiendo que no serán sujetos a este tipo de comportamiento”.



La agresión sigue a otros hechos de violencia protagonizados recientemente por hinchas al norte de Reino Unido, en el fútbol escocés.



El viernes, el capitán de Rangers, James Tavernier se topó con un hincha de Hibernian que había invadido la cancha desde el graderío local durante un partido. Un fin de semana antes, una botella de vidrio fue lanzada desde la misma zona del estadio cuando el extremo del Celtic, Scott Sinclair, se preparaba para cobrar un saque de esquina durante un duelo ante Hibernian.