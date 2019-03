Olimpia y Motagua, lucha reñida por el segundo lugar...

Deportes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lindo domingo. Este día se jugará una de las jornadas más decisivas del campeonato ya que hay clubes como Olimpia y Motagua que igualan en puntos y podrían despegarse en la tabla.



En el Juan Ramón Brevé, donde el Juticalpa pretende alejarse más del último lugar, en casa tiene una visita de mucho cuidado ante los Lobos de la UPNFM. Los universitarios solo perdieron un encuentro y luego encadenaron una serie de resultados positivos, esto los vuelve muy peligrosos. Saíd Martínez será el central en las pampas olanchanas.



Por otro lado, en el indescifrable Yankel Rosenthal habrá un juego muy bravo entre Marathón y Platense.

Los Tiburones no corren peligro en el sexto lugar aunque un triunfo en la casa verdolaga podría mandarlos a una mejor posición. “Sabemos que podemos escalar y no vamos a desperdiciar la oportunidad”, dijo el lateral platensista César Oseguera. Melvin Matamoros es el encargado de impartir justicia.

Quiere salir a la luz

Incómodo en el último puesto de la clasificación está el Vida. Los Rojos no conocen la victoria en el Clausura y quieren quitarse esa mala racha con un triunfo ante el Real España. Los Cocoteros mantienen la esperanza que arropados por su público volverán los triunfos y hoy lucharán los 90 minutos por derrotar al Aurinegro.



“Es que no hay otra salida, queremos ganar y qué mejor premio que el apoyo de nuestra gente que va a acompañarnos nuevamente”, señaló Javier Portillo, jugador del Vida.

óscar Moncada estará como silbante en el puerto ceibeño.



Real de Minas podría ser el que tenga más complicadas las cosas en vista de que visitarán el Nacional y contra un Motagua que lleva dos triunfos consecutivos. Los Azules pelean seriamente por el segundo lugar que ocupa Olimpia y no están interesados en darle ninguna ventaja a los Mineros. Héctor Rodríguez pitará el partido en el Nacional.



Honduras de El Progreso, que también tantea con irse a la B, no puede darse el lujo de seguir perdiendo en casa.



Los Arroceros vienen de perder y reciben a Olimpia en buena forma. Los Merengues tendrán que sacar un buen resultado o corren el riesgo de perder el segundo lugar.

“Ojalá sea un bonito partido, pero que también seamos contundentes a la hora de definir y tomar más confianza, pero sin confiarse del rival”, adelantó Jonathan Paz el defensa olimpista.

El juego será dirigido por el central Armando Castro...



Linda jornada 11, un domingo para ir a los estadios.