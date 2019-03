Promotora demanda de nuevo a rapero 21 Savage

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.- El rapero 21 Savage enfrenta otro problema legal.



The Atlanta Journal-Constitution publicó el viernes que la promotora de un club nocturno que demandó al rapero de Atlanta por un concierto del 2016 presentó de nuevo una querella, pero esta vez en una corte civil en el condado Fulton, donde vive el artista. Esto ocurrió una semana después que la fiscalía del condado Liberty rehusó presentar cargos penales contra el rapero de 26 años.



Sadaetirs Kent Smith, quien contrató a 21 Savage para el concierto, pide 60.000 dólares por presunto incumplimiento contractual y un millón de dólares en daños emocionales. Smith también está pidiendo un juicio con jurado.



La promotora pidió una orden judicial en octubre de 2016 pero no presionó sino hasta que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas lo arrestó el 3 de febrero por quedarse en Estados Unidos con visa vencida.



21 Savage, cuyo nombre legal es She'yaa Bin Abraham-Joseph, estuvo detenido 10 días en el Centro de Detención del Condado Irwin en Ocilla antes de que un juez en Atlanta lo dejara libre luego que pagara una fianza de 100.000 dólares.



"Esto es un asunto civil y será manejado de conformidad con esto", dijo Dina LaPolt, abogada de Abraham-Joseph, en un mensaje electrónico el sábado.



Smith sostiene que el rapero aceptó un pago de 16,500 por un concierto a realizarse el 4 de septiembre de 2016 en el Club Bo'Maz de Hinesville, pero el espectáculo nunca se concretó.



El rapero fue nominado a dos Grammy, incluyendo grabación del año, por "Rockstar", junto con Post Malone. Su segunda grabación como solista, "I Am I Was", salió a la venta en diciembre y debutó en el primer lugar del ranking de 200 mejores álbumes de Billboard.