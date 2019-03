VIDEO: El golazo del hondureño Bryan Acosta ante el LA Galaxy

DALLAS, TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- El futbolista hondureño Bryan Acosta anotó un golazo este sábado ante el LA Galaxy de la MLS.



En el duelo que su equipo, FC Dallas, disputó ante Los Ángeles Galaxy, Acosta se encargó de poner el segundo y definitivo gol del partido, a los 61 minutos.



El también seleccionado de Honduras apareció desde atrás y en una jugada colectiva de su equipo, donde le dejaron el balón al borde del área, le pegó de primera, sin parar el balón, y la mandó al fondo de la malla para cerrar el marcador 2-0 a favor del FC Dallas.



El primer gol del equipo texano lo marcó Reto Ziegler a los 53', desde el punto penal.



WHAT A HIT. ?



Bryan Acosta with a screamer for @FCDallas (and that Pomykal assist)! #DALvLA pic.twitter.com/eAnAh7ouil