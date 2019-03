El artículo de Octavio Carvajal: Guillotina en la DEA

Octavio Carvajal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La fresca revista de Juan Orlando Hernández Alvarado a la Oficina para el Control de Drogas (DEA) cayó como cubeta de agua fría para sus rivales que sueñan verlo engrillado tras la captura de su hermano Tony Hernández Alvarado por narcotráfico.



Por ahora, el tiro les salió por la culata. Lógico, JOH no llegó de guasa a Washington. ¡Atención! Se avista embestida de capos.



Lo presagiamos hace cinco años. La “clase política” no parará de temblar. Al caer Los Cachiros, entre varios carteles y capos, muchos duermen con los ojos pelados. Los narcos de monte no dejaron títere con cabeza por Nueva York.

De chorro se llevaron hijos, hermanos y primos de la política y del mundo “empresarial”. Las extradiciones para aquellos escépticos- seguirán hasta ultimar el banquete exigido por la DEA. JOH, nomás cumplirá.



Saltos

Si hablamos de Los Cachiros, malo, si aludimos a Los Valle es delito y si dejamos por fuera a Tony Hernández (hermano de JOH) es que nos vendimos. ¿Quién entiende a los calenturientos? Nos gritan tarifados, come cuando hay, saltamuros, robagallinas, pero nadie de los sudados pone el pellejo en temas tan álgidos como es el mundo narco. Anónimos y cobardes copan las redes sociales. Brincan por piques de poder.



Tenemos respuestas y nombres. Los que ya guardan prisión no tienen nada más que perder. Al contrario, pueden ganar negociando reducir penas a cambio de quemar a sus aleros.



Recordamos a los ardientes que también cayeron por el norte los diputados liberales Fredy Nájera y Midence Oquelí (querido de periodistas) con quienes otros galanes visitaron pistas secretas y El Aguacate. ¿Olvidaron camaradas?

El imperio no cree en salutaciones ni

confianzas. Jamás han sido fieles más

que a sus caprichos y si no pregúntenle

al fallecido Manuel Noriega cuando se

derrumbó besando a los gringos.





Picos

Gracias a sus besos con capos aún gozan felices en sillones del hemiciclo legislativo, en otros puestos burocráticos y en domos financieros. Aquí es donde ustedes presumen decoro, inocencia para dormir al sueño llamado DEA.



Ahora es que ninguno fue amigo de Los Cachiros, de Los Valle, de Wilter Blanco, de Don H, del Chapo Guzmán, ni jamás parlaron con Tony Hernández. ¡Hipócritas, coqueros!



En su mundo ruin es bueno hacerse el tonto. Más de dos décadas traficando toneladas con la venia de altos mandos –entre civiles, militares y policías. Empero, cada quien tiene y usa tretas. La visita reciente de JOH por la DEA dejó con roncha a miles. Aquellos que le pusieron un cartel en el Congreso con la leyenda “Viene la DEA por JOH”, salió al revés. JOH llegó a la DEA.



“Al visitar EE UU, Presidente Hernández se reunió con el administrador interino Dhillon (Uttam) para continuar desarrollando la relación con DEA mientras trabajamos conjuntamente para combatir el narcotráfico. DEA agradece a @JuanOrlandoH y espera continuar nuestra sociedad con Honduras”, tuiteó Heide Fulton, encargada de Negocios en Honduras.

Lluvia entre líneas. ¿Les cayó el veinte? Quienes soñaron ver engrillado a JOH están rabiosos. Otros sí se irán.



De la OEA y luego un rebote a la DEA no son meros eventos. Años sin saber de un choque por pura lealtad. Rivales apuran cárcel para JOH, pero ¿quién ha entregado narcos y desafiado mafias hasta en su propio partido? No especulen sin poder. Los gringos comercian patíbulos, no tienen amigos. ¡Prepárense!