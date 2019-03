El orden de las películas de Marvel para entender Avengers: Endgame

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 10 años han pasado desde que salió la primera película de superhéroes de la franquicia de Marvel y este 2019 se estrenará la cuarta y última película de los Avengers: Endgame.



Pero muy pocas personas conocen que para entender completamente el origen y la evolución de los protagonistas de los filmes y cómo Thanos logró obtener tanto poder, deben ver las películas en un orden cronológico para llegar con la mente fresca.



Es por ello que te compartimos el orden (pero no exactamente el año de estreno) con el que debes ver las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.



Aquí el listado:



1. Capitán América: El primer vengador

2. Capitana Marvel

3. Iron Man

4. Iron Man 2

5. The Incredible Hulk

6. Thor

7. The Avengers

8. Iron Man 3

9. Thor: The Dark World

10. Capitán América: El Soldado de invierno

11. Guardianes de la Galaxia Vol.1

12. Guardianes de la Galaxia Vol.2

13. Avengers: Age or Ultron

14. Ant-Man

15. Capitán América: Civil War

16. Pantera Negra

17. Spider-Man: Homecoming

18. Ant-Man y la Avispa

19. Doctor Strange

20. Thor: Ragnarok

21. Avengers: Infinity War

22. Avengers: Endgame



La última película de Marvel se estrenará el 26 de abril a nivel mundial y será el filme de Capitana Marvel la que dará indicios de lo que se espera en Avengers: Endgame.