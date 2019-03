Los creadores de "Los Simpson" retiran un episodio con Michael Jackson

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Los productores de "Los Simpson" eliminaron un episodio de la serie animada en la que Michael Jackson había prestado su voz a uno de los personajes, luego de la emisión de un documental donde el fallecido rey del pop es acusado de pedofilia.



"Esta es la única decisión posible", dijo el productor de la histórica serie, James Brooks, al The Wall Street Journal. El episodio ya no será retransmitido ni estará disponible en plataformas de video a la carta.



James Brooks, uno de los tres creadores del dibujo animado, dijo que convino retirar el episodio con los otros dos autores de la serie, Matt Groening y Al Jean.



El episodio pertenece a la tercera temporada de "Los Simpson" y se emitió por primera vez en 1991. En él, Homero Simpson, el padre de la familia, está internado en un centro psiquiátrico. Comparte su habitación con un hombre que está convencido de ser Michael Jackson y aunque físicamente es distinto, habla con la misma voz que el famoso cantante.



Brooks dijo que halló convincente el documental "Leaving Neverland", que se emitió el domingo y el lunes en el canal estadounidense HBO.



En la película, dos hombres afirman haber sufrido abusos sexuales reiteradas veces por parte de Michael Jackson cuando aún eran niños.



"El documental dio evidencia de un comportamiento monstruoso", comentó el productor.



Michael Jackson, quien murió en 2009, nunca admitió haber participado en el episodio de "Los Simpson" y su nombre no apareció en los créditos finales.



Pero finalmente en 2018, Groening confirmó el rumor que había estado circulando durante casi 20 años durante una entrevista en el programa australiano "The Weekly".



El cocreador de "Los Simpson" dijo que Jackson había aceptado prestar su voz al personaje, excepto al cantar para evitar cualquier disputa con su compañía discográfica. Otro hombre imitó al cantante bajo su supervisión, dijo Groening.