Guatemala: piden iniciar proceso contra la exfiscal Aldana

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- A dos días de ser nominada candidata presidencial, la fiscalía de Guatemala solicitó el viernes que se inicie un proceso judicial contra la exfiscal general Thelma Aldana, lo que podría entorpecer su postulación.



El organismo argumenta supuestas anomalías en la contratación de una persona que trabajó con la fiscalía. La solicitud podría frenar la candidatura presidencial de Aldana si un juez ordenara su detención o la ligara a proceso, pues el tribunal electoral requiere que esté libre de procesos para poder ser inscrita.



Julia Barrera, vocera de la fiscalía, informó que el juzgado décimo de Primera Instancia Penal habría sido asignado el viernes en la tarde para conocer el caso. Sobre los detalles del proceso, dijo que “no se darán más detalles a solicitud del fiscal Medina”.



El fiscal Melvin Medina confirmó a The Associated Press que una de las solicitudes hechas al juzgado fue citar a Aldana para que ésta rinda declaración sobre los hechos por los que se le acusa.



La solicitud se efectúa dos días antes de que Aldana sea proclamada candidata presidencial del partido Semilla, su primera participación en la política nacional. De acuerdo a una encuesta de CID-Gallup develada esta semana, Aldana está en el segundo lugar de las preferencias electorales sin haber sido proclamada ni inscrita ante el Registro Electoral. El sondeo fue realizado del 16 al 25 de febrero y tiene un margen de error de +2,8%.



Samuel Pérez, secretario general de Semilla, dijo a la AP que la acción judicial era para entorpecer la candidatura de Aldana.



“Es el temor del pacto de corruptos para bloquear la candidatura; hay 17 denuncias espurias contra ella”, afirmó, y añadió que no los detendrán y que siguen en los preparativos para su asamblea de proclamación programada para el domingo.



Aldana es mundialmente reconocida por su lucha contra la corrupción de la mano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que durante su gestión entre 2014-2018 logró, entre otros, la renuncia y posterior detención y prisión del expresidente Otto Pérez Molina, acusado de cargos de corrupción. Aldana también intentó que se le levantara la inmunidad al actual presidente Jimmy Morales para investigarlo por corrupción, pero éste fue protegido por el Congreso.



La exfiscal se ganó poderosos enemigos durante su gestión, pues sus investigaciones alcanzaron y llevaron a la justicia a autoridades, políticos, grandes empresarios, jueces y miembros del crimen organizado, entre otros.



Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público y fiscal general, también actuó en febrero pasado contra otra candidata presidencial, Sandra Torres, vinculada a un caso de financiamiento electoral ilícito del partido que la postula al cargo. Sin embargo, a diferencia de Aldana, la fiscalía esperó a que Torres fuera inscrita y le entregaran sus credenciales como candidata, lo que según la ley en Guatemala le otorga inmunidad.