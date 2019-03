Diego Vazquez sobre Motagua: "Desde hace cinco años somos el mejor equipo del país"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez, entrenador de Motagua, está contento de que José Robero y Jan Baptiste, dos de los jugadores jóvenes que hizo debutar en su momento, viajen a Estados Unidos a jugar con equipos de segunda división.

"Es una buena oportunidad para ellos (...) No es lo ideal para jugadores que no están consolidados en los equipos de primera pero esperamos que les vaya bien, ya que es parte de su crecimiento. No van como estrellas sino que van a seguir creciendo como futbolistas. Van a prueba con opción a compra y en la medida que demuestren condiciones les servirá en el tema personal".



"Es importante que salgan jugadores al exterior, le damos amplitud y en ningún momento les cerramos las puertas. La directiva nos consultó y le dimos el 'OK'. No hay que confundirlos a ellos porque no van como estrellas, van a formarse. Cuando uno no sabe dónde está parado es complicado".



El domingo Motagua recibe al Real de Minas, equipo implicado en el descenso. "Ha hecho buen torneo, está peleando descenso, pero es ordenado. Nosotros somos fuertes en el Nacional y en la medida que desarrollemos el juego haremos un buen partido y podremos ganar. Los partidos contra Vida y Honduras Progreso fueron difíciles, pero los ganamos con mucho esfuerzo. Les damos el valor necesario porque son seis puntos de visitantes y es altamente positivo" aseguró Vazquez.



"Juegan bien, son ordenados y así fueron en Danlí. No fue sencillo ganar en el Marcelo Tinoco pero pudimos hacerlo y de forma contundente. Esperamos estar bien para poder ganarles nuevamente".



Ya se acerca la convocatoria de la Selección Nacional y se mencionan los nombres de Héctor Castellanos, Kevin López y hasta Omar Elvir como posibles candidatos para integrar la H. "Hace cinco años que somos el mejor equipo del país pero eso es un gusto personal del técnico y estoy seguro que él vio los partidos nuestros. Hay varios que se lo merecen pero quien decide es el técnico porque el fútbol cada quien lo ve diferente. Mis jugadores tienen que estar bien para ser llamados a la Selección. Lo principal es que se concentren en hacer bien las cosas en Motagua y lo otro viene después".



En general, Diego se ve ilusionado porque el Azul volvió a la senda del triunfo. "No había crisis... Siempre hemos estado arriba, quizás perdimos uno o dos partidos porque nos faltó contundencia, seguimos siendo el menos goleado. Si ves la tabla general estamos cinco puntos arriba del segundo lugar".