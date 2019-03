Hermana de "Mito Padilla": Él no andaba armas, trabajaba y conocía la palabra de Dios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Esperando el cuerpo de su hermano en la morgue capitalina, Paola Ocampo lamentó el deceso de alías "Mito Padilla", presunto líder de esta temida banda criminal.



En una entrevista a los medios, la mujer dijo que Pedro Jaime Padilla, quien murió el jueves en un enfrentamiento armado con miembros de la Policía Nacional, "no andaba armado" al momento de su perecimiento.



"No sé yo cómo falleció. Él no andaba armas, solo una pistola que estaban diciendo en las noticias que andaba, pero yo nunca le conocí armas", argumentó la mujer.

Al ser consultada sobre sí "Mito Padilla" era líder de la temida banda afirmó que "es un falso testimonio porque él trabajaba y conocía la palabra de Dios y yo le dejo todo a Dios porque él le daba de comer al necesitado, era servicial con la gente con los niños y el conocía la palabra de Dios".



Las autoridades afirmaron que "Mito Padilla", era líder de la banda delictiva, integrada por otras 20 personas, tres de ellas detenidas.



El hondureño falleció el jueves en Guayape, Olancho, en un enfrentamiento donde dos miembros de la unidad Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) también perdieron la vida.



De acuerdo al testimonio de la mujer, la muerte de su hermano ha marcado a sus familiares y amigos, pero también a los pastores que lo conocían "porque él era la mano derecha".