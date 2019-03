"No me preocupa" que Leo Messi vuelva a la selección, afirma Ernesto Valverde

BARCELONA, ESPAÑA.- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este viernes que no le "preocupa en absoluto" que Leo Messi haya sido convocado de nuevo con su selección, ya que es "lo normal".



"Que Leo iba a volver a la selección lo sabíamos todos, tarde o temprano es lo normal", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Rayo Vallecano.



Tras ocho meses ausente de la Albiceleste, Messi ha sido convocado para los partidos amistosos que Argentina jugará el 22 de marzo contra Venezuela en Madrid y el 26 contra Marruecos en Tánger.



Este regreso "sucede ahora, lo vemos con naturalidad y no me preocupa, en absoluto", dijo el técnico azulgrana.



"Las cargas que está teniendo Leo este año, está más ligero en cuanto a cargas que otros años por no haber ido con la selección, porque ha tenido alguna lesión, por lo descansos que ha podido tener, así que no me preocupa, en absoluto", concluyó Valverde.