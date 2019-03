David Faitelson asegura que Hugo Sánchez no está a la altura para ser DT del Real Madrid

Este jueves, el polémico periodista deportivo, David Faitelson, dejó en claro que Sánchez no está a la altura para el equipo.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. -El nombre de Hugo Sánchez comenzó a sonar en España después de que se propusiera para dirigir al Real Madrid, que enfrenta una de las peores etapas.



Pero este jueves, el polémico periodista deportivo David Faitelson dejó en claro que Sánchez no está a la altura para el equipo.



"Como entrenador, Hugo Sánchez no esta al nivel de José Mourinho o de Zinedine Zidane...Punto", escribió en su cuenta de Twitter.

Continuó asegurando que el Madrid antes que un entrenador "necesita de un proyecto futbolístico. ¿Qué jugadores, qué estilo? ¿Es Mourinho, es Allegri, es Zidane? No se trata sólo de traer un entrenador. Se trata de proyectar algo...".



"No me dedico a la promoción. Hugo Sánchez va a cumplir 10 años sin dirigir. Supongo que pasar de la mesa de @futpicante a la banca del Real Madrid es un paso demasiado intrépido y al mismo tiempo afortunado...", ironizó en un tercer posteo.



Tras tres derrotas consecutivas, dos de Champions y una de Liga, la situación del Real Madrid ha venido en declive esta semana.



Zinedine Zidane, José Maurihno y Massimiliano Allegri son los favoritos para tomar el timonel del Real Madrid.

