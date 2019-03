Muere Mike Grose, el primer bajista de Queen

LONDRES, INGLATERRA. -El primer bajista de la banda Queen, Mike Grose, murió esta semana. Roger Tylor, baterista y bajista de la agrupación, confirmó que Grose murió el pasado 6 de marzo.



"Estoy muy triste al enterarme lo de mi viejo amigo Mike Grose, al que escuché por primera vez en la banda The Individuals, cuando los dos estábamos aún en la secundaria. Siempre sonaba enorme. Que en paz descanse", escribió en sus redes sociales.



Minutos después, el músico Brian May conmemoró la noticia con una fotografía en blanco y negro con un mensaje. "No es un momento alegre para nosotros. Mike Grose fue el primer bajista de Queen. Alrededor de 1970, Roger (Taylor) lo invitó a venir a Londres desde Cornwall para ensayar con nosotros y crear las primeras canciones juntos".



Grose, a pesar de haber participado solo en tres conciertos, fue muy querido por los demás integrantes quienes le agradecieron por lo que le entregó a Queen.



"Era una figura poderosa. Su sonido era masivo y monolítico. Al final, la conexión no funcionó, pero todos les debemos a Mike gratitud por ayudarnos en esos primeros pasos. Que en paz descanse", dice el mensaje de May en su cuenta de Instagram.

Le puede interesar: Captan a Tristan Thompson saliendo con una modelo tras engañar a Khloé Kardashian