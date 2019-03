Museos de música mantienen exhibiciones de Michael Jackson a pesar de polémica

TENESSE, ESTADOS UNIDOS. -El legado musical de Michael Jackson ha sido revaluado de manera crítica luego que un documental revivió acusaciones de abuso sexual de menores en su contra, pero al menos dos museos de música en Detroit y Tennessee no planean retirar al Rey del Pop de sus exhibiciones.



El Museo Nacional de Música Afroamericana dijo que algunos artefactos de Michael Jackson se exhibirán en una planificada muestra llamada "One Nation Under A Groove" (Una nación bajo un ritmo) cuando el museo abra en el centro de Nashville a principios del 2020. El museo ha publicado renderizaciones del diseño del edificio con una imagen de Jackson en su exterior.



Mientras tanto, en Detroit, la presidenta y directora ejecutiva del Museo de Motown dijo que su misión es compartir las historias y artefactos vinculados a la emblemática disquera.



"Las contribuciones musicales de Michael Jackson siguen siendo parte de la historia de Motown", dijo Robin Terry.



Motown Records fue el primer sello importante que grabó a los Jackson 5, el grupo con el que Michael debutó de niño junto a sus hermanos y lanzó sus éxitos "I Want You Back" y "ABC".



El documental de HBO "Leaving Neverland" presentó las historias detalladas y perturbadoras de dos hombres que dicen que Jackson los preparó para el sexo y abusó de ellos cuando era apenas unos niños.



Las acusaciones de abuso sexual empañaron gran parte de la vida adulta del superastro, quien fue absuelto de cargos de abuso de menores en el 2005. Jackson murió en el 2009. Hasta ahora no hay evidencia de que el documental haya ocasionado grandes daños a su legado.



"La importancia de la música de Michael Jackson para la cultura afroestadounidense, y para la banda sonora estadounidense, es incomparable", dijo H. Beecher Hicks III, presidente y director ejecutivo del Museo Nacional de Música Afroamericana, en un comunicado enviado a The Associated Press.



"Como parte de nuestra galería ‘One Nation Under a Groove’, Jackson será definido por su música, su importancia para la cultura pop, sus videos musicales y su impacto para cambiar el curso de la música popular en nuestro país. (El museo) ha recolectado algunos artefactos que se exhibirán en esta galería, cada uno de los cuales ayudará a resaltar esos aspectos de sus contribuciones a la música afroestadounidense”.



Y agregó: “Entendemos que, al igual que la música, los legados están constantemente evolucionando y que debemos ser capaces de evolucionar y cambiar como sea necesario”.



Un publicista del museo dijo que el diseño de la estructura aún es preliminar y que el plan es tener una pantalla giratoria con imágenes de distintos artistas en el exterior del edificio.