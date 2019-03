Lista de sectores que estarán sin electricidad este viernes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este viernes varias colonias del Distrito Central, San Pedro Sula y El Progreso estarán sin electricidad, según informó la Empresa Energía Honduras (EEH) a través de sus redes sociales.



A continuación está la lista de sectores que estarán sin energía eléctrica:



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Kennedy



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

La Satélite

San Juan

Lomas de San Juan I y II etapas

Colonia Santa Isabel I y II

Santa Marta

Santa Clara

Colonia El Porvenir

Colonia Indiana

Colonia El Edén

Colonia Lomas de Raquel

Lomas de El Carmen

Colonia Luis García Bustamante

Colonia San Juan



EL PROGRESO (8:00 AM a 4:00 PM)

Zona Militar

Colonia Bendeck

Colonia La Primavera

Colonia 7 de Abril

Colonia San Jorge

Colonia Alexander López.