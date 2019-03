Sergio Ramos a Florentino Pérez: "Me pagas y me voy"

MADRID, ESPAÑA.- Sergio Ramos, defensa y caudillo del Real Madrid, atizó más el fuego de la hoguera que vive el equipo blanco en los últimos días.



Eliminados de todas las competiciones, la tensión continúa en la junta directiva después del desastre en la Liga de Campeones. Fuentes cercanas aseguran que han sido reuniones muy extensas en las últimas horas para decidir el futuro de la institución, según el medio deportivo español As.



Como vergonzoso calificó Florentino Pérez tras finalizar el juego ante el Ajax y reclamó la falta de actitud de su plantilla e incluso habló de excesos de días libres.



Sergio Ramos repicó acusándole de tener una mala planificación, al punto de decir "me pagas y me voy".



"Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti", fueron las palabras que presenció toda la plantilla en el camerino.



Según medios internacionales, el Real Madrid ya estaría negociando con Zinedine Zidane y el portugués José Mourinho, quien sería la opción más real en sustitución del argentino Santiago Solari.