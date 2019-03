Florentino Pérez llama de emergencia a Zidane para rescatar al Real Madrid, pero el francés puso una condición

MADRID, ESPAÑA.- La profunda crisis en la que ha caído el Real Madrid ha sacudido la silla del entrenador y Santiago Solari tendría las horas contadas. De acuerdo con medios españoles, el llamado para rescatar el barco es el francés Zinedine Zidane.



Según dio a conocer el programa "Jugones", Zizou ya recibió el llamado del presidente de la Casa Blanca, Florentino Pérez, sin embargo, el DT francés puso sus condiciones para retornar.



Zidane , de 46 años de edad, "no está dispuesto a volver ahora, pero sí en junio", reveló el periodista deportivo José Luis Sánchez del programa "Jugones".



El equipo merengue evalúa la posibilidad de sostener al DT argentino, Solari, hasta mitad de año, pese a que ya no hay competición alguna por la cual pelear, pues Real Madrid obtuvo dos derrotas ante el Barcelona en 72 horas, en Copa del Rey y Liga, y este martes fue eliminado de la Champions League al caer estrepitosamente 1-4 en el Bernabéu ante el Ájax en la fase de octavos.



De acuerdo con medios deportivos españoles, Florentino Pérez buscaría seducir a Zidane con el poder absoluto no solo en el banquillo, sino que también con la autoridad de decidir quién llega y quién se va del club, sin recibir "pero" alguno.



Zidane llegaría en junio, si todo marcha como hasta ahora, no obstante nombres como Jürgen Klopp, José Mourinho, Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri ya están haciendo ruido en los pasillos del Bernabéu. Mou es uno de los candidatos más fuertes, pero la última palabra la tiene "El presi".