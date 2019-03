SANAA divulga lista de colonias que recibirán agua potable este jueves 7 de marzo de 2019 en la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) divulgó la lista de sectores de la capital de Honduras, donde se abastecerá de agua potable este jueves 7 de marzo de 2019.



Se aclara, que los horarios establecidos por el ente administrados del vital líquido, puede variar dependiendo de las disposiciones de la misma entidad.



Calendario jueves 7 de marzo de 2019



6:00 PM-7AM

Esperanza (Parte Alta Y Baja), El Rincon,Proceres, Santa Isabel, 28 De Marzo (Parte), Leona Del Rincon



7:00 PM-6AM

Boulevard Morazan, Castaño, Izaguirre, Bv. Los Proceres, Parcaltagua, Pueblo Nuevo, Sabanagrande, Santa Ana,

Almendros, Linda Vista Este, Montecarlo, ,Res. Villa Delmi, Almendros



6:00 AM-12MD

Sempe, 30 De Noviembre



10:00 PM-5AM

Calle El Rancho, Manguito, Mololoa, Piedra Grande, Sector Los Izotes, Callejon 7 Y 8, Los Quebrachitos



8:00 AM-5PM

Aldea El Chimbo, Villa San Manuel, Cerro Azul

6:00 AM-4PM



La Florida, Zarahemla,Villas Del Molino

6:00 AM-2PM

El Molinon



2:00 PM-6AM

Florencia Este, Florencia Norte, Florencia Sur, Lomas De Mayab, Luis Landa, Tres Caminos, Casabola, Payaqui



7:00 PM-6AM

La Alhambra, Buena Vista, Buenos Aires, Linton, Los Mangos, Miramesi, Altos De Miramesi, Sector De Las Delicias, Tierra Colorada, Bo. La Pedrera 1 Y 2



4:00 AM -7PM

Miraflores Norte (De Farmacia El Ahorro A Infop), Villa Beneto, Jardines De Miraflores, Miraflores Norte (De Farmacia El Ahorro A Boulevard Kuwait), Miraflores Sur, San Jorge, Villa Cristina



5:00 PM-6AM

Bella Oriente, Casabola, Guaymuras, Hato De Enmedio S: 1 - 9, Jacaleapa, Lomas De Jacaleapa, San Angel, San Ignacio, Valencia, Victor F. Ardon, Villa Las Palmeras, Villa Nueva (Zona 6), Lomas De Nauboo, Res. Gloria A Dios, Jesus Aguilar, Paz, Villa De San Ignacio, Ciudad Jardin



1:00 PM-6PM

Los Portales



7:00 AM - 4PM

Villa Nueva Norte Y Sur S: 1,2,7,8 (Operado Por Sectores)



8:00 AM-4PM

Plan De Los Pinos



8:00 AM-10:30AM

Dorado (Parte Alta)



10:30AM-4PM

Dorado (Parte Baja)



7:00 AM - 4:00 PM

Villa Nueva S: 3,4,5,7 (Operado Por Sectores)

3:00 AM - 9:00 AM

Covespul



6:00 PM-5AM

Hato De Enmedio Sector 10



8:00 AM - 6:00 PM

17 De Septiembre, Brisas De Suyapa, Fehcovil, Flores De Oriente, La Libertad, Los Higueros, Nueva Suyapa, Villa San

Caralampio (Operado Por Sectores, Con Junta De Agua)



8:00 AM-6:00 PM

Aldea Suyapa (Operado Por Sectores, Con Junta De Agua)



7:00 AM-4:00 PM

Altos Del Trapiche (1,2,3 Y 4 Etapa)



7:00 AM-5:00 PM

Altos Del Trapiche (V Etapa)



8:00 AM-3:00 PM

Villa Universitaria Ii Etapa, 28 De Marzo, Brisas Del Valle, Las Cumbres, Bo. La Loma



4:00 PM - 7:00 AM

Villa Universitaria I Etapa, Villa Olimpica, Villa Centroamericana, Universidad Norte, Los Ciruelos.



10:00 AM -3:00 PM

Loma Linda Norte (Parte Alta), Loma Verde



7:00 PM-6:00 AM

Altamira, La Pagoda, Mandofer, Morazan, Palermo, Ruben Dario, Sector De Guadalupe, Alameda



4:00 PM-9:00 PM

Altos Del Loarque (Parte Baja, Operado Por Junta)



12:00 MD-4:00 PM

Altos Del Loarque (Parte Alta, Operado Por Junta)



6:00 AM-12:00 MD

San Jose Del Loarque (Operado Por Junta)



6:00 AM-6:00 PM

Yaguacire (Operado Por Junta)



6:30AM-12:30M

Ciudad Tecnologica Rosa De Lobo



10:00 AM-1:00 PM

Dora De Asfura (Junta De Agua)



:30 AM-10:45 AM

Villa Floresta



11AM-1PM

Buenos Aires Sur



7AM-12MD

Villas Concepcion



4PM-6AM

La Popular



3PM-6AM

Peña Vieja



7PM-6AM

Catorce De Marzo



7PM-6AM

Los Molinos, Peña Sector 5



7PM-6AM

Calpules



5AM - 5PM

Residencial La Cañada



7PM - 6AM

Parte Alta De La Granja, Aleman,Betania, Las Brisas, Granja, Maradiaga, Maria Cristina, Montes De Sinai, Murillo Soto, Santo Domingo, Zorzales I Y Ii, Montelimar, Altos De San Jose, Rivera Del Rio, El Cortijo, Brisas Del Cortijo, San Jose

De La Vega, Lomas Del Cortijo, Oscar A. Flores, Luis Cordova



7AM-1PM

Henry Merriam,



8AM-7PM

Lomas De Tiloarque



7PM - 6AM

Alamo, Atlantis, San Jorge, Tiloarque, Tiloarque Norte



7PM - 6AM

Villa Española, Primavera, El Mirador Tiloarque, I.H.S.S. (La

Granja), Oscar Castro Tejeda



7AM-6PM

Jardines De Toncontin, San Jose Del Pedregal, Faldas Del

Pedregal, Providencia, Trinidad, Roberto Suazo Cordova,



9AM-5AM

21 De Febrero (Parte Baja)



8AM-1PM

Los Robles V Etapa, Copacabana



5AM-2PM

Cascada Zona 1



4PM-12MN

Cascada Zona 2 Y 3



4AM-1PM

Hadas Parte Baja Calle De Tierra, Villa San Rafael, Agua Dulce, Gatesa



4AM-4PM

Altos De Las Hadas, Los Angeles, Villas Mediterraneo, Villas

Santa Monica, Santa Cecilia, Villa Las Hadas



4AM-1PM

Hadas 4ta. Etapa



9AM-3PM

Australia



5AM-9AM

Brisas Del Mogote



5AM-12MD

Nueva España, Nueva Galilea, Arciery, David Betancourd



5AM-5PM

Nueva Jerusalen



3AM-11PM

Ramon Amaya Amador



11AM-5AM

San Francisco, El Retiro



12MN-9AM

La Fuente, Nueva Era, Soledad



4PM-9PM

Centro America Oeste Zona 3, 4 Y 5



5AM-9AM

Centro America Oeste Zona 1 Y 2



12MD-12MN

Cerro Grande Zona 4



6PM-6AM

Torocagua Norte, La Esperanza, 1 De Diciembre, Iberia (Parte Alta), Granada, Pedregalito (Parte Alta), Bella Vista, San Cristobal, Crucitas, Pedregalito Parte Baja



9AM - 5PM

Campo Cielo, Flor 1



8AM-1PM

Villa Union Parte Baja



8AM - 6PM

Flor I Parte Alta



8AM-3PM

Villa Union Sector Del Tanque



6AM-4:30PM

Estacion La Soledad



6AM-5PM

Las Cumbres, 3 Hermanos



6AM-5PM

Academia Pinares (Parte Alta)



6AM-3PM

Zona El Piliguin Y Calle Al Trigo