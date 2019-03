Valoraciones subjetivas provocaron descenso de la UNAH en ranking de Latinoamérica, según rector

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) celebró este miércoles la acreditación internacional por parte de Francia, reconocimiento que la distingue como la segunda casa de educación superior en obtenerlo en Latinoamérica, su nombre también se vio envuelto, recientemente, en la caída del escalón 198 al 283 en el ranking elaborado por la QS University Latin America.



Según Francisco Herrera, rector de la alma máter, la agencia encargada de evaluar las percepciones respecto a la calidad de la enseñanza y la investigación, no tenían disponibles importantes rubros que hicieron destacar a la UNAH en los últimos meses.



En conversación con EL HERALDO, el rector detalló que al dejar por fuera esos aspectos fue inminente el descenso de 83 puntos. "Milagrosamente solo caímos esa cantidad de puntos", ilustró.



Al ahondar en las cuatro casillas que fueron dejadas en blanco al momento de realizar la aplicación de la encuesta, en primer lugar destaca que no se tomó en cuenta que el año anterior la UNAH tenía -publicaciones- indexadas en revistas.



Tampoco se revisaron las veces que los científicos y docentes fueron citados por otros investigadores. Y finalmente mencionó que se ignoró el incremento de doctorado (PHD) en relación porcentual a los estudiantes.



"No siento que hubo mala fe, simplemente la información no estuvo disponible", aclaró.



Este panorama abrió un debate para investigar -mediante una solicitud- los motivos que llevaron a dejar de lado información que pudo haber posicionado a la máxima casa de estudios entre los primeros 200 lugares del ranking.



A nivel centroamericano la UNAH también descendió un puesto. En 2018 ocupada la octava posición, sin embargo, este año se ubica en el noveno lugar.



El trabajo que desarrolla QS se ha convertido en los últimos años en la encuesta de opinión académica más grande del mundo. Valoran la investigación científica, calidad educativa y aporte a la sociedad.