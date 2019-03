Donald Trump pide lealtad a republicanos para votar a favor del muro fronterizo

WASHINGTON, EEUU.- El presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió lealtad este miércoles a los legisladores republicanos que en los últimos días han señalado que podrían votar en contra de su decisión de declarar de emergencia nacional para poder construir su cuestionado muro en la frontera con México.



"MANTÉNGANSE UNIDOS", pidió Trump en su cuenta de la red Twitter antes de una votación en el Senado en la que se espera que cuatro republicanos rompan la línea y se unan a los demócratas para bloquear esta controvertida iniciativa.



Durante la jornada la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, defendió ante el Congreso la declaración de emergencia nacional usada por Trump para financiar un muro, en una tensa audiencia en la que los legisladores la increparon por mantener a niños recluidos en jaulas.



"Esta no es una crisis inventada, esto es de verdad una emergencia", indicó Nielsen, quien advirtió que el flujo de inmigración ilegal va a aumentar en los próximos meses.



Según las cifras oficiales difundidas el martes, la cantidad de personas detenidas en la frontera de Estados Unidos con México superó en febrero los 76,000, alcanzando un récord mensual en varios años.



El tema de la situación reinante a nivel migratorio está en el centro del debate político en Estados Unidos, después de que Trump se negara a firmar el presupuesto a finales del año pasado, si no se incluía una partida especial para construir el muro en la frontera con México.



Esto derivó en el "shutdown", una crisis presupuestaria que paralizó el gobierno federal durante más de un mes, tras la cual Trump cambió de estrategia y decidió declarar una emergencia nacional en la frontera para obtener los fondos destinados al muro.



Nielsen testificó en un momento en que el Senado se prepara para votar en contra de la declaración de emergencia nacional, después de que la Cámara de Representantes indicara que le presidente había abusado de sus facultades.



La funcionaria respondió a las preguntas de los legisladores sobre si a los niños se los coloca en jaulas en las dependencias de su departamento.



"¿Todavía estamos usando jaulas para poner a los niños?", le preguntó el congresista Bennie Thompson en reiteradas ocasiones.



Nielsen dijo que no se trata de jaulas sino de áreas de las instalaciones que tienen separaciones para la propia seguridad de las personas, mientras las autoridades procesan su caso.



"No nos vamos a meter en la semántica", le recriminó Thompson, que preside la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes. "Quiero que usted admita que hay jaulas", reiteró.



Por su parte el legislador por Texas, Al Green, dijo que cuando visitó la frontera constató la dramática situación.



"Yo estuve en la frontera, vi a esos bebés encerrados, unos encima de otros. Nosotros no trataríamos a animales de esta forma", señaló Green.



El legislador sostuvo que estas políticas derivan de la discriminación. "No se trataría de esta forma a bebés blancos", acusó Green.



"El flujo migratorio actual ha creado una catástrofe humanitaria", afirmó Nielsen que defendió que esta es una crisis de seguridad nacional.