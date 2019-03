Lista de colonias que estarán sin electricidad el jueves 7 de marzo en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Barrios, colonias y aldeas de Puerto Cortés, Quimistán, Tela, La Lima y El Progreso estarán sin energía eléctrica el jueves 7 de marzo de 2019, informó la Empresa Energía Honduras (EEH) a través de sus redes sociales.



PUERTO CORTÉS Y QUIMISTÁN (8:30 AM a 4:30 pm)

Cementerio Municipal

Colonia Centenario

Agua Pingüino

Barrio Palermo

Mieles Y Alcoholes

Instituto Franklin D. Roosvelt

Hospital del Caribe

Residencial Caribean Hills

Lamat Export

Residencial Sindicato Municipalidad

Oficinas Seguro Social

Residencial Palma Real

Residencial Magdalena

Residencial El Doral

Río Mar I y II

Brisas del Mar

Guameru

Hacienda Jallu

La Escondida

Cienaguita

Sector Puente Piedra

Residencial Los Naranjos

La Presa Vieja

El Balsamo

Residencial El Zapote

Bellos Horizontes

Los Perdomos

San Antonio

Aldea La Pita

Aguacaliente

Buena Vista

Río Arriba

Colonia Los Maestros

Hotel Playa

Club Nautico

Zip Calpules

Residencial Costa Mar

Residencial Vista Mar

Hacienda Los Ustariz



OMOA (8:30 AM a 4:30 pm)

Colonia Los Manzanos

Misión Ángeles

Tulian Campo

Rancho Mantenimiento

Santa Ana

River Park

Posta Policial De Tránsito

Tulian Río

Los San Juanes

Los General Del Limoncitos

Barbachele

San Rafael

Bombas de Agua de Puerto Cortés

La Pista

Circuito

Hacienda French

Lomas Bello Mar

Acantilados del Caribe

Chivana

Jalisco

La Instalación de Camisa

Los Laureles

Las Flores

La Riviera

Isletas Cocón

La Venada

Municipalidad

Barrio Las Lomas

Los Amates

Colonia Costa Rica

La Suárez

Colonia Marbella

Colonia Brisas del Caribe

Colonia Nicaragüenses

Escuela Marítima

Gases del Caribe

Barrio La Medición

Las Salinas

Barrio Las Flores

Museo y Castillo San Fernando

Viña del Mar

Barrio San Antonio

Las Acacias

Generadora Los Laureles

La Mota

Residencial Ricardo Alvarado

Río Azul

Omoa Motrique

Rio Coto

Milla 3, Milla 4, Milla 5

San Marcos

Chachahuala

Esteros de Chachahuala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Pueblo Nuevo Masca

Residencial Masca

Residencial Sol Dorado

Los Achiotes

Cuyamel

Buena Vista

La Barra de Cuyamel

La Barra del Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

Potrerillos

Cuyamelito

Brisas de Omoa

San Carlos

Cortecito

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

La Estrella

Generadoras Hidroeléctricas Los Laureles

Cuyamel



PUERTO CORTÉS, TELA, LA LIMA Y EL PROGRESO (8:30 AM a 12:30 M)

Residencial Roma

Record

La Posada

Chile Abajo

Chile Arriba

El Bum

Colonia López Bonilla

El Sofoco

Los Cruces

Meroa

La Colman

El Guayabal

Los Mangos

Kilómetro 2

Honducaribe

Paleto

El Roble

San José de Brisas

La 40

Toloa Empalme

Crike Martínez

Remolino

Biosa

Coranorte

Dihego

Rondon

Rondon de Alfredo

Tropigas

Los Laureles

Santa Clara

Plantel Dole

Plantel Sea Land Maersk

Aliansa

Cora Norte

Viosa

Coinsu

Industrial Laundry

Texaco Truck Store

San Roque

La Concordia

Las Delicias

Casa Azul

Bullychampa

Colonia 21 De Octubre

Colonia 19 de Abril

Amigos del Campo

Banderas III

Chameleconcito

Campana

La Gran Vía

Baracoa Jhonson

Bajos De Baracoa

Calán

Paleto

Sauce

Los Cedros

Caoba

La Uva

La Mora

La Junta

Guanacastales

Nola

Kele Kele

Manacalito

Aldea La Protección

Tibombo

Lupo Viejo En La Lima

Sector Pantano

Tapón De Los Oros

La Collman

El Ocote

El Boqueron

Las Champas

Toloa Creek En Tela

La 45

La Dora

En Progreso

Savoy

Nueva Ticamaya

La Pava

La Bolsa

Kilómetro 6.