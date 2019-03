Prometido de Dayanara Torres termina su relación en medio de su lucha contra el cáncer

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La exmiss Universo 1993, Dayanara Torres, está atravesando un triste momento, y no exactamente por el cáncer con el que lucha, sino por la ruptura con su prometido Louis D´Esposito.



Según reveló una fuente cercana a la exreina de belleza, el copresidente de Marvel Studios la llamó por teléfono tras conocer que la joven mujer está en radiación para combatir la enfermedad que la aqueja.



“Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él”, reveló la revista People en Español.



Asimismo, señaló que los más afectados fueron los hijos de la modelo, quienes tenían una estrecha relación con el ejecutivo.



Hasta el momento ninguno de los dos famosos ha decidido hablar sobre el tema, pero varios indicios en las redes sociales de la ex de Marc Anthony confirmarían la ruptura.



Lo primero que llama la atención es que en el vídeo en el que Dayanara habla sobre su padecimiento se observa una retratera de ella junto a D´Esposito. En un segundo vídeo, en el que ella revela que el cáncer no se le ha regado por el cuerpo, desaparece la imagen con su exprometido.



Asimismo, se puede observar que la ojiazules no lleva puesto su anillo de compromiso.



Otro detalle que confirmaría la separación fue el mensaje que ella misma escribió: "Nota a las personas que hacen un esfuerzo para mantenerse en tu vida".



Pese a que su pareja la había acompañado al hospital cuando le detectaron el cáncer, al parecer no pudo soportar la presión del tratamiento al que será sometida Torres en los próximos meses.