8 cosas que debes saber sobre el Miércoles de Ceniza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Les deseo a todos ustedes que vivan este tiempo con auténtico espíritu penitencial y de conversión, como un regreso al Padre que nos espera a todos con los brazos abiertos", fueron las palabras del papa Francisco en Twitter para dar inició al tiempo de preparación de 40 días que preceden a la Semana Santa.



El Miércoles de Cenizas no solo es el día en que los cristianos católicos se colocan una cruz en la frente, sino un tiempo de reflexión, penitencia y perdón para vivir la pasión de Cristo.

La conversión en Dios es el verdadero fin para recibir a Cristo Resucitado.



Aquí te decimos 8 cosas que debes saber sobre el día que da inicio a la Cuaresma:



1. ¿De dónde surge el Miércoles de Ceniza?

Es un tiempo de conversión que nace de una tradición del pueblo Hebreo, quienes se cubrían de cenizas y se vestían con un saco de tela cuando se sentían en pecado o se querían preparar para una fiesta importante.



2. ¿De dónde salen las cenizas?

Las cenizas que se utilizan para hacer la señal de la cruz provienen de la quema de palmas que bendijeron en el Domingo de Ramos del año anterior.



3. ¿Qué recuerdan las cenizas?

Las cenizas deben recordar que todos los hombres y mujeres son mortales y que fueron creados del polvo y que a polvo volverán, por lo que se debe aspirar a la resurrección del Señor como un signo de victoria sobre la muerte.



También muestran un sentimiento de arrepentimiento y voluntad de convertirse.



4. ¿Solo los católicos pueden recibir las cenizas?

No se debe profesar la religión católica para recibir la señal de la cruz, la Iglesia hace una invitación a todos los creyentes y no creyentes a cambiar su vida durante este tiempo.



5. ¿En qué momento se imparten las cenizas?

El lugar exacto es durante la misa, después de la homilía del sacerdote. Existen casos extraordinarios donde se puede impartir la ceniza sin un padre, pero siempre con la celebración de una palabra.



6. ¿En polvo o en pasta se deben colocar las cenizas?

En muchas culturas las cenizas se utilizan en polvo, así comenzó la tradición. Algunos sacerdotes lo hacen de esta forma y lo colocan más allá de la frente, es decir hasta el cabello.



En Honduras, por ejemplo, en la mayoría de las Iglesias se mezcla con un poco de agua bendita para formar la pasta y se coloca, en la mayoría de los casos, solo en la frente.



7. ¿La señal de la cruz perdona mis pecados?

No. Asistir a la misa de Miércoles de Ceniza no te salvará de tus pecados de inmediato, la absolución de los pecados solo los puede conceder el sacerdote a través de la confesión



8. ¿El ayuno es obligatorio después del Miércoles de Ceniza?

Sí. Es obligatorio desde que inicia la Cuaresma, como una señal que permitirá dejar las cosas que nos hacen daño para llegar a la gracia de Dios.



También es importante decir que la abstinencia de comer carne para este día es obligatorio a partir de los 14 años de edad.