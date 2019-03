Mitos y violación a la Ley de Tránsito en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Todavía no comprende por qué le aplicaron una multa de Tránsito?, ¡Salga de la duda! EL HERALDO consultó al titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), comisionado Gerson Velásquez, para aclarar los 10 mitos sobre la Ley de Tránsito.



Le invitamos a no cometer más infracciones y practicar la responsabilidad mientras conduce.



1.¿Es prohibido comer mientras conduce?

Usted no puede realizar una actividad que le distraiga de la conducción como comer, hablar por celular y maquillarse. Esto de acuerdo al numeral 24 del artículo 98 de la Ley de Tránsito y es considerada una falta grave. Puede llegar a pagar hasta 1/3 de salario mínimo mensual en su escala más alta.



2.¿Es permitido que una mascota me acompañe en el asiento del conductor mientras conduzco?

¡Es Falso!, según el numeral 32, del artículo 98, de la Ley de Tránsito, es una falta grave que el conductor lleve entre sus brazos a una mascota, objeto y mucho menos una persona que dificulte la conducción.



3.¿Las luces del vehículo se pueden utilizar hasta después de las 6:30 PM?

No hay hora, sino que es la condición de la iluminación, incluso de día, si hay neblina o llueve es obligatorio utilizar las luces.



4.¿Puedo conducir con gripe?

El titular de la DNVT, Gerson Velásquez, explica que no se debe conducir bajo ninguna condición que le impida manejar de manera eficiente, por ejemplo: conducir con fiebre, dolor abdominal fuerte, no existe un parámetro, pero si el oficial de Tránsito le nota somnoliento o con alguna condición que le imposibilite, sí se le puede restringir la circulación.



5.¿Basta con que el conductor y el copiloto utilicen el cinturón?

Tanto el conductor como sus acompañantes deben utilizar el cinturón de seguridad. Sobre todos los menores de cinco años que deben abordar en el asiento trasero del vehículo. Así lo indica el artículo 99, numeral 22 de la Ley de Tránsito. No debe ir en el asiento del copiloto menores de 12 años.



6.¿Cuántas sanciones me pueden aplicar en una sola detención?

Todas las que usted cometa, suman. Si conduce ebrio, no porta documentación y para colmo no utiliza el cinturón de seguridad, todas esas infracciones suman a su multa.



7.¿Después de las 10:30 PM no importan los semáforos?

¡Falso!, los semáforos deben ser respetados en todo momento, a menos que sean semáforos inteligentes que en vías principales han sido programados para que después de una hora determinada den la preferencia con precaución a los conductores.



8. ¿Si me tomo una cerveza no me pueden detener?

Este es un gran mito urbano, no hay tolerancia para las bebidas alcohólicas. Hay personas tolerantes al alcohol y otras más débiles. La escala permitida es de 0.07 miligramos de alcohol por cada cien mililitros de sangre. Es decir que no hay tolerancia para el alcohol.